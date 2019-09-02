Россия выступает за начало диалога по продлению СНВ-3, заявил Лавров

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия высказалась за продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ожидает ответа от США, но диалог по этой теме необходим, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается вопроса о прекращении действия договора ДРСМД, означает ли полный развал контроля над вооружениями? Я уже этого касался. Есть договор о стратегических наступательных вооружениях 2010 года, действие которого истекает в феврале 2021 года. И в пользу продления которого, вплоть до пяти лет, уже высказалась Российская Федерация. Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов. Президент (России Владимир) Путин говорил об этом с президентом (США Дональдом) Трампом, когда они встречались в Осаке в Японии на саммите "группы двадцати" в июне этого года. Пока реакции мы не получили", - сказал Лавров в МГИМО.

"Возникают определенные вопросы к тому, как этот договор выполняется уже в настоящее время. Я думаю, что диалог в любом случае по этой важной проблеме необходим", - добавил министр.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.