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РИА Новости

Россия выступает за начало диалога по продлению СНВ-3, заявил Лавров

11:30 02.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия высказалась за продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ожидает ответа от США, но диалог по этой теме необходим, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается вопроса о прекращении действия договора ДРСМД, означает ли полный развал контроля над вооружениями? Я уже этого касался. Есть договор о стратегических наступательных вооружениях 2010 года, действие которого истекает в феврале 2021 года. И в пользу продления которого, вплоть до пяти лет, уже высказалась Российская Федерация. Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов. Президент (России Владимир) Путин говорил об этом с президентом (США Дональдом) Трампом, когда они встречались в Осаке в Японии на саммите "группы двадцати" в июне этого года. Пока реакции мы не получили", - сказал Лавров в МГИМО.
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"Возникают определенные вопросы к тому, как этот договор выполняется уже в настоящее время. Я думаю, что диалог в любом случае по этой важной проблеме необходим", - добавил министр.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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