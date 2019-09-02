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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию с начала конфликта вернулись около 1,5 миллиона беженцев

11:26 02.09.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБеженцы
Беженцы
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Около 1,5 миллиона беженцев вернулись в Сирию с начала конфликта, разговоры о том, что сирийское правительство не создает условия для этого, политизированы, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Количество возвращающихся из Ливана и из Иордании достаточно серьезное, где-то более тысячи ежедневно. С июля 2018 года вернулись около 400 тысяч человек, а если брать период за весь конфликт, который продолжается с 2011 года, около полутора миллионов беженцев уже вернулись, поэтому разговоры о том, что сирийское правительство не создает условия для этого, я считаю, политизированы, предвзяты", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.
Министр отметил, что на Западе задачи урегулирования вновь подменяются геополитической игрой. "Несколько месяцев назад в Брюсселе была конференция по помощи сирийским беженцам, и там было объявлено, что страны-участницы готовы выделить добровольные взносы на 7 миллиардов евро, но львиная доля этих обязательств предназначена тем странам, на территории которых находятся миллионы сирийских беженцев – не на создание условий для их возвращения, а на обустройство их в лагерях беженцев в Турции, Иордании, Ливане. В чем причина такого странного направления ресурсов – наверное, западные коллеги не прочь сохранить максимальное количество в лагерях за границей в расчете на то, что они там проголосуют более правильно с точки зрения Запада. Эта может быть одной из причин", - считает глава российского внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что Россия активно содействует возвращению, в частности, беженцев из Ливана и Иордании.
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