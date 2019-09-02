Памфилова оценила готовность избирательной системы к выборам на 98%

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Избирательная система готова к единому дню голосования на 98%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью Избирательная система готова к единому дню голосования на 98%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью НТВ , опубликованном на сайте телеканала.

"За это оставшееся время еще два процентика надо доработать, чтобы стопроцентно быть готовыми ко всем аспектам избирательной кампании", — сказала она.

По ее мнению, регионы неплохо подготовились к предстоящему дню выборов 8 сентября: проводят мероприятия по безопасности, делают участки доступными для людей с ограниченными возможностями.

В то же время Памфилова предупредила, что информацию обо всех нарушениях на предстоящих выборах будут передавать в правоохранительные органы.

"Не хочу сказать, что все идеально. И сейчас будет сложно, и сейчас придется некоторых хватать за руку", — добавила она.