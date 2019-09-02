Памфилова оценила готовность избирательной системы к выборам на 98%

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Избирательная система готова к единому дню голосования на 98%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью НТВ, опубликованном на сайте телеканала.
"За это оставшееся время еще два процентика надо доработать, чтобы стопроцентно быть готовыми ко всем аспектам избирательной кампании", — сказала она.
По ее мнению, регионы неплохо подготовились к предстоящему дню выборов 8 сентября: проводят мероприятия по безопасности, делают участки доступными для людей с ограниченными возможностями.
В то же время Памфилова предупредила, что информацию обо всех нарушениях на предстоящих выборах будут передавать в правоохранительные органы.
"Не хочу сказать, что все идеально. И сейчас будет сложно, и сейчас придется некоторых хватать за руку", — добавила она.
Восьмого сентября в единый день голосования в 85 регионах пройдут выборы различного уровня: губернаторов, глав муниципальных образований, в заксобрания, в городскую думу. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.