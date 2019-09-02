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РИА Новости

Памфилова оценила готовность избирательной системы к выборам на 98%

11:23 02.09.2019 (обновлено: 12:04 02.09.2019)
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© Фото : ЦИКГлава ЦИК России Элла Памфилова
Глава ЦИК России Элла Памфилова
© Фото : ЦИК
Глава ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Избирательная система готова к единому дню голосования на 98%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью НТВ, опубликованном на сайте телеканала.

"За это оставшееся время еще два процентика надо доработать, чтобы стопроцентно быть готовыми ко всем аспектам избирательной кампании", — сказала она.

По ее мнению, регионы неплохо подготовились к предстоящему дню выборов 8 сентября: проводят мероприятия по безопасности, делают участки доступными для людей с ограниченными возможностями.
В то же время Памфилова предупредила, что информацию обо всех нарушениях на предстоящих выборах будут передавать в правоохранительные органы.
"Не хочу сказать, что все идеально. И сейчас будет сложно, и сейчас придется некоторых хватать за руку", — добавила она.
Восьмого сентября в единый день голосования в 85 регионах пройдут выборы различного уровня: губернаторов, глав муниципальных образований, в заксобрания, в городскую думу. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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