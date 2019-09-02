Почти семь тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование в МГД

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Почти 7 тысяч избирателей в трех округах Москвы готовы принять участие в эксперименте по электронному голосованию на выборах в Московскую городскую дума, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Уже 6929 избирателей готовы принять участие в электроном голосовании в трех округах", - написал Венедиктов в своём Telegram-канале

Таким образом, проголосовать онлайн планируют 1,4% от общего числа избирателей, зарегистрированных в этих трех округах, добавил он.

Отмечается, что больше всего заявок было подано в 1-м округе (Зеленоград) - 2 845 человек. В 10-м округе (Северное Лианозово – Бибирево) участвовать в электронном голосовании хотят 2 526 человек, в 30-м округе (Чертаново Центральное - Чертаново Южное) - 1 558 человек.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Три муниципальных округа, где пройдет электронное голосование, утвердил Мосгоризбирком.