Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T11:23Z
https://ria.ru/20190902/1558154183.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155609/18/1556091888_45:410:2957:2048_1036x0_80_0_0_6ab7f3af1516713ecd25b6ed8cba4880.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Почти семь тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование в МГД

11:23 02.09.2019
148
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в России. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Почти 7 тысяч избирателей в трех округах Москвы готовы принять участие в эксперименте по электронному голосованию на выборах в Московскую городскую дума, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
"Уже 6929 избирателей готовы принять участие в электроном голосовании в трех округах", - написал Венедиктов в своём Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин
21 августа, 18:39Выборы в Мосгордуму
Путин прокомментировал нарушения незарегистрированных кандидатов в МГД
Таким образом, проголосовать онлайн планируют 1,4% от общего числа избирателей, зарегистрированных в этих трех округах, добавил он.
Отмечается, что больше всего заявок было подано в 1-м округе (Зеленоград) - 2 845 человек. В 10-м округе (Северное Лианозово – Бибирево) участвовать в электронном голосовании хотят 2 526 человек, в 30-м округе (Чертаново Центральное - Чертаново Южное) - 1 558 человек.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Три муниципальных округа, где пройдет электронное голосование, утвердил Мосгоризбирком.
Избиратели, которые хотят проголосовать на цифровых участках, должны подать заявление через портал госуслуг до 4 сентября. Прием таких заявок начался 24 июля.
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
27 августа, 17:19Выборы в Мосгордуму
Нашедшему уязвимости в системе онлайн-голосования перевели миллион рублей
100003
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
Рекомендуем
Глава ЦИК России Элла Памфилова
Памфилова оценила готовность избирательной системы к выборам на 98%
РИА
Новости
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Около 2% избирателей могут проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Наблюдение на выборах в МГД усилят на 209 участках без видеотрансляции
Кресло судьи
Суд по делу родителей, взявших ребенка на митинг, пройдет в закрытом режиме
Лента
новостей
Выставка Наполеон. Жизнь и судьба
Власти острова Святой Елены открыли вакансию двойника Наполеона на три года
Автомобили едут по улице
На участке МКАД восстановили скоростной режим после недовольства водителей
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ
Памфилова рассказала, как реагирует на угрозы и оскорбления
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова заявила, что следит за событиями в преддверии выборов в МГД
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии подал в отставку
Мужчина в традиционной баварской одежде заполняет бюллетень для голосования на избирательном участке в Нойкирхене, Германия
Немецкие правые прокомментировали итоги выборов в Саксонии и Бранденбурге
Пенсионное удостоверение
Эксперт оценил перспективы изменения порога выплаты накопительной пенсии
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ
Памфилова призвала всех кандидатов участвовать в предвыборных дебатах
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова: явка избирателей на выборах будет отображаться в режиме онлайн
Блогер Владислав Синица после заседания Пресненского суда города Москвы
Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за новых американских пошлин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1"М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
17:59Зариф подтвердил проведение совместных военных учений с Россией
17:59Чешский депутат назвал памятник Коневу символом освобождения Чехословакии
17:51МИД Египта выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Каире
17:51RT представил документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов"
17:50Танкер "Совкомфлота" первым в мире прошел Севморпуть на СПГ
Лента новостейМолния