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РИА Новости

Власти острова Святой Елены открыли вакансию двойника Наполеона на три года

11:22 02.09.2019 (обновлено: 11:30 02.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВыставка "Наполеон. Жизнь и судьба"
Выставка Наполеон. Жизнь и судьба
© РИА Новости / Илья Питалев
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Выставка "Наполеон. Жизнь и судьба". Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Власти острова Святой Елены объявили о поиске двойника Наполеона Бонапарта, который будет представлять регион на серии мероприятий, посвященных 200-летию смерти французского императора в изгнании.
Наполеон провел на британском острове в Атлантике последние годы своей жизни и скончался здесь 5 мая 1821 года.
"Туристические власти Святой Елены ищут мужчину, желающего изображать Наполеона во время торжеств, посвященных 200-летию (его смерти)", - говорится в заявлении Офиса по делам туризма в Twitter.
Кандидат, который станет своего рода послом острова, должен быть свободен для участия во всех мероприятиях 2019, 2020 и 2021 годов. Особо отмечается, что он должен иметь представительную внешность и уметь общаться с политиками высокого ранга.
Соискатели вакансии должны пройти пробы в костюме Наполеона не позднее 27 сентября. Первое мероприятие с его участием запланировано уже на 15 октября этого года.
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