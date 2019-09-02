Власти острова Святой Елены открыли вакансию двойника Наполеона на три года

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Власти острова Святой Елены объявили о поиске двойника Наполеона Бонапарта, который будет представлять регион на серии мероприятий, посвященных 200-летию смерти французского императора в изгнании.

Наполеон провел на британском острове в Атлантике последние годы своей жизни и скончался здесь 5 мая 1821 года.

We are seeking a Napoleon impersonator. Contact us for terms of reference. pic.twitter.com/GRnxMszEOi — St Helena Tourism (@sthelenatourism) August 29, 2019

"Туристические власти Святой Елены ищут мужчину, желающего изображать Наполеона во время торжеств, посвященных 200-летию (его смерти)", - говорится в заявлении Офиса по делам туризма в Twitter.

Кандидат, который станет своего рода послом острова, должен быть свободен для участия во всех мероприятиях 2019, 2020 и 2021 годов. Особо отмечается, что он должен иметь представительную внешность и уметь общаться с политиками высокого ранга.