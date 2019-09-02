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РИА Новости

Суд по делу родителей, взявших ребенка на митинг, пройдет в закрытом режиме

11:22 02.09.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи
Кресло судьи
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Кресло судьи. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в понедельник закрыл процесс по иску столичной прокуратуры о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Проказовы в суд не пришли - им необходимо было присутствовать на школьной линейке, но в зале присутствовала советник детского омбудсмена Гульнара Сальникова. От комментария журналистам она отказалась, сославшись на то, что выполняет "представительскую функцию".
Прокурор заявил ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме в связи с тем, что в деле имеются показания о частной жизни малолетнего ребенка.
Сторона защиты возражала, ссылаясь на отсутствие "частной жизни у малолетнего Проказова".
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Представитель Проказовых Екатерина Тягай добавила, что прокуратура сама разгласила сведения дела, когда опубликовала подробный пресс-релиз на сайте. Перед заседанием она, перечислив имеющиеся в статье 69 Семейного кодекса основания для лишения родительских прав, заявила, что в данном случае ничего такого "никогда не происходило" и "не будет происходить в семье Проказовых".
"Ходатайство представителя истца удовлетворить", - огласил постановление судья. После этого публику попросили покинуть зал.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, чей аппарат просил прокуратуру отозвать иск, ранее сообщила, что Генпрокуратура сейчас проверяет обоснованность обращения о лишении Проказовых родительских прав.
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В ходе митинга родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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