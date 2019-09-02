В Оренбурге четыре человека отравились в приюте для животных

УФА, 2 сен - РИА Новости. Четыре человека в Оренбурге отравились неизвестным газом в приюте для животных, где произошла массовая гибель кошек, трое волонтеров госпитализированы, сообщила РИА Новости волонтер Екатерина Еременко.

Ранее прокуратура сообщала, что в поселке Южный Оренбурга в городском приюте для животных обнаружили мертвыми 65 кошек и собаку. Полиция и надзорный орган области выясняют причину массовой гибели животных. Также сообщалось, что несколько волонтеров обратились за медицинской помощью, но у них не обнаружили признаков отравления.

Волонтеры рассказали РИА Новости подробности инцидента и о том, как они попали с отравлением в инфекционную больницу.

"Это случилось 29 августа. Утром одна из волонтеров пришла покормить животных и обнаружила там 70 трупов кошек, она позвонила нам, а к нашему приходу она была в помещении без сознания. Всего в инциденте пострадали четыре человека, в том числе и директор приюта. Три волонтера, в том числе и я, находимся в больнице, а директор отказалась от госпитализации, потому что ей приходится давать показания в прокуратуре и полиции", - рассказала агентству Еременко.

По словам девушки, "доктора еще не определили этиологию отравления".

"В первый день госпитализации мы были желтого цвета, на второй день на коже появились красные пятна. Всех тошнило, было сильное головокружение, резь в глазах, высокое давление. В настоящее время наше самочувствие улучшается, но точный диагноз нам не поставлен", - рассказала Екатерина.