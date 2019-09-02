Руденя пожелал тверским школьникам хороших оценок и верных друзей

ТВЕРЬ, 2 сен – РИА Новости. В Твери в понедельнике, 2 сентября, открылся новый корпус школы, который рассчитан на 560 ученических и 80 дошкольных мест. Он построен в рамках реализации национального проекта "Образование".

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, впервые за 20 лет в школе восемь первых классов – это 240 первоклассников. Всего же в текущем году за парты сядут 920 учеников.

В церемонии открытия нового корпуса школы принял участие губернатор области Игорь Руденя.

"Желаю вам хороших оценок, верных друзей, с которыми вы пойдете по жизни. Уважайте друг друга, любите своих родителей и учителей", - сказал глава региона.

По информации пресс-службы, школа является информационно-консультационным центром по реализации образовательных проектов издательства "Академкнига/учебник", участником Сообщества школ России "Алгоритм успеха", включена в Национальный Реестр "Ведущие образовательные учреждения России". В учреждении созданы все условия для развития каждого школьника – кабинеты декоративно - прикладного творчества, кабинет-музей истории и творчества, информационный центр, духовно - нравственный центр, два спортивных зала, хореографический зал. Работают группы продленного дня для 1-4 классов.

Губернатор напомнил, что по национальному проекту в области предстоит построить еще несколько школ, в том числе и в Твери. Он выразил надежду, что и дети, и родители по достоинству оценят то, что сегодня делается по всей Тверской области.

"У нас достаточно амбициозные планы по созданию учреждений образования – школ и дошкольных учреждений. Уверен, что мы будем поступательно двигаться в этом направлении благодаря национальному проекту "Образование", - отметил Руденя.