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РИА Новости
Тверская область

Руденя пожелал тверским школьникам хороших оценок и верных друзей

11:15 02.09.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии открытия нового корпуса школы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии открытия нового корпуса школы
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 2 сен – РИА Новости. В Твери в понедельнике, 2 сентября, открылся новый корпус школы, который рассчитан на 560 ученических и 80 дошкольных мест. Он построен в рамках реализации национального проекта "Образование".
Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, впервые за 20 лет в школе восемь первых классов – это 240 первоклассников. Всего же в текущем году за парты сядут 920 учеников.
В церемонии открытия нового корпуса школы принял участие губернатор области Игорь Руденя.
"Желаю вам хороших оценок, верных друзей, с которыми вы пойдете по жизни. Уважайте друг друга, любите своих родителей и учителей", - сказал глава региона.
По информации пресс-службы, школа является информационно-консультационным центром по реализации образовательных проектов издательства "Академкнига/учебник", участником Сообщества школ России "Алгоритм успеха", включена в Национальный Реестр "Ведущие образовательные учреждения России". В учреждении созданы все условия для развития каждого школьника – кабинеты декоративно - прикладного творчества, кабинет-музей истории и творчества, информационный центр, духовно - нравственный центр, два спортивных зала, хореографический зал. Работают группы продленного дня для 1-4 классов.
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Губернатор напомнил, что по национальному проекту в области предстоит построить еще несколько школ, в том числе и в Твери. Он выразил надежду, что и дети, и родители по достоинству оценят то, что сегодня делается по всей Тверской области.
"У нас достаточно амбициозные планы по созданию учреждений образования – школ и дошкольных учреждений. Уверен, что мы будем поступательно двигаться в этом направлении благодаря национальному проекту "Образование", - отметил Руденя.
В Тверской области 2019/2020 учебный год начался для 141813 учеников — это почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Из них 14848 ребят — первоклассники. Двери для школьников Верхневолжья открыли 1031 образовательное учреждение, в том числе 430 детских садов, 485 школ.
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Тверская областьИгорь Руденя
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