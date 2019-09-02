Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По-летнему теплая погода с температурой выше 20 градусов ожидает москвичей на этой неделе, преимущественно всю неделю осадков не ожидается, исключением станет среда - синоптики прогнозируют дожди и местами грозы, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погода "Фобос" Елена Волосюк.

"Наступившая неделя порадует москвичей теплом, температурный режим будет скорее соответствовать началу августа, нежели началу сентября", - отметила Волосюк.

По ее словам, ближайшие сутки обойдется без осадков, днем во вторник ожидается 23-25 градусов тепла. А в среду в середине недели погода немного ухудшится.

"В середине недели по столичному региону пройдет атмосферный фронт, он отметится дождями, местами даже могут прогреметь грозы, но это в первую очередь касается среды. Все равно будет достаточно тепло, несмотря на то, что облаков станет больше, максимальная температура в среду будет не ниже 22-23 градусов", - сказала Волосюк.