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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

11:13 02.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По-летнему теплая погода с температурой выше 20 градусов ожидает москвичей на этой неделе, преимущественно всю неделю осадков не ожидается, исключением станет среда - синоптики прогнозируют дожди и местами грозы, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погода "Фобос" Елена Волосюк.
"Наступившая неделя порадует москвичей теплом, температурный режим будет скорее соответствовать началу августа, нежели началу сентября", - отметила Волосюк.
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По ее словам, ближайшие сутки обойдется без осадков, днем во вторник ожидается 23-25 градусов тепла. А в среду в середине недели погода немного ухудшится.
"В середине недели по столичному региону пройдет атмосферный фронт, он отметится дождями, местами даже могут прогреметь грозы, но это в первую очередь касается среды. Все равно будет достаточно тепло, несмотря на то, что облаков станет больше, максимальная температура в среду будет не ниже 22-23 градусов", - сказала Волосюк.
Метеоролог отметила, что уже в четверг дожди прекратятся, но станет немного прохладнее, ожидается температура на уровне 19-20 градусов. А в пятницу вновь выглянет солнце и можно будет рассчитывать на 22-24 градусов тепла.
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