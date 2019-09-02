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РИА Новости

Иран заявил о сближении позиций Тегерана и Парижа по ядерной сделке

11:09 02.09.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана
Мужчина с флагами Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с флагами Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 сен – РИА Новости. Позиции Тегерана и Парижа по реализации ядерной сделки сблизились, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"В течение нескольких последних недель между президентами (Ирана и Франции – ред.) прошли серьезные переговоры. К счастью, по многим вопросам точки зрения (сторон) сблизились", - сказал Рабии, чьи слова приводятся на сайте правительства Ирана.
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Тридцать первого августа лидеры двух стран Хасан Роухани и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого иранский президент заявил, что планируемый Тегераном в сентябре третий этап сокращения ядерных обязательств будет обратимым, как и предыдущие этапы.
Иран объявил о сокращении обязательств по сделке, заключенной в 2015 году, после того, как США вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. Европейские участники соглашения пытаются сохранить сделку.
В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых акцент делался на ситуации вокруг ядерной сделки в свете сокращения Тегераном выполняемых обязательств по ней, стороны также обменивались предложениями, направленными на реализацию соглашения.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Вчера, 16:28РИА Новости
Иран разработал меры по третьему этапу сокращения ядерных обязательств
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Хасан РоуханиЭммануэль МакронФранцияИранСШАВ мире
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