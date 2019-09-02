В Якутске ввели режим ЧС из-за обмеления реки Лена

ЯКУТСК, 2 сен – РИА Новости. Глава Якутии объявил режим ЧС межмуниципального характера в городских округах "Якутск" и "Жатай" из-за крайнего обмеления реки Лены, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

Тридцать первого августа глава Якутска Сардана Авксентьева ввела режим ЧС на территории города. Поселок Жатай расположен на левом берегу реки Лены, в 15 километрах ниже Якутска. Дальнейшее обмеление Лены может создать угрозу для бесперебойного водоснабжения двух округов.

"Первого сентября глава Якутии ввёл режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера на территории городских округов "Город Якутск" и "Жатай". Эти муниципальные образования также ввели режим ЧС на своих территориях", - рассказали в пресс-службе.

По словам первого зампреда правительства Якутии Алексея Колодезникова, крайнее понижение уровня воды в Лене происходит каждые 10-12 лет. Аналогичные низкие уровни воды наблюдались в 1985 году.