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РИА Новости

В Якутске ввели режим ЧС из-за обмеления реки Лена

11:07 02.09.2019 (обновлено: 11:38 02.09.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Панорама города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 2 сен – РИА Новости. Глава Якутии объявил режим ЧС межмуниципального характера в городских округах "Якутск" и "Жатай" из-за крайнего обмеления реки Лены, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Тридцать первого августа глава Якутска Сардана Авксентьева ввела режим ЧС на территории города. Поселок Жатай расположен на левом берегу реки Лены, в 15 километрах ниже Якутска. Дальнейшее обмеление Лены может создать угрозу для бесперебойного водоснабжения двух округов.
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"Первого сентября глава Якутии ввёл режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера на территории городских округов "Город Якутск" и "Жатай". Эти муниципальные образования также ввели режим ЧС на своих территориях", - рассказали в пресс-службе.
По словам первого зампреда правительства Якутии Алексея Колодезникова, крайнее понижение уровня воды в Лене происходит каждые 10-12 лет. Аналогичные низкие уровни воды наблюдались в 1985 году.
"При низком уровне воды Лена в зимний период может промерзать до дна. Поэтому в целях обеспечения надежным водоснабжением потребителей города в осенне-зимний период заранее будут проведены дноуглубительные работы в районе Водозабора. Также дноуглубительные работы будут проведены в подходном канале к Якутской нефтебазе, через которую обеспечивается поставка авиатоплива", - приводятся слова Колодезникова.
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