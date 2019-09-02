Лавров: Запад создает недостаточно условий для возвращения беженцев в Сирию

"Трудности заключаются, прежде всего, в необходимости, если говорить о конкретных задачах, решение которых будет способствовать возвращению беженцев, прежде всего, в недостаточном внимании большинства западных стран к созданию на земле условий для возвращения беженцев и внутренне перемещённых лиц", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО в День знаний.

"Этим, по сути дела, занимаемся только мы, наши индийские коллеги в известной степени, китайские партнёры, но Запад категорически отказывается от вложений в создание условий для обеспечения нормальной жизни под предлогом того, что они не могут начинать подобного рода действия, пока не будет ясности с тем же самым политическим процессом", - добавил Лавров.