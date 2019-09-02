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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров: Запад создает недостаточно условий для возвращения беженцев в Сирию

11:03 02.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО в Москве. 2 сентября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО в Москве. 2 сентября 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Большинство западных стран создают недостаточно условий для возвращения сирийских беженцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Трудности заключаются, прежде всего, в необходимости, если говорить о конкретных задачах, решение которых будет способствовать возвращению беженцев, прежде всего, в недостаточном внимании большинства западных стран к созданию на земле условий для возвращения беженцев и внутренне перемещённых лиц", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО в День знаний.
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"Этим, по сути дела, занимаемся только мы, наши индийские коллеги в известной степени, китайские партнёры, но Запад категорически отказывается от вложений в создание условий для обеспечения нормальной жизни под предлогом того, что они не могут начинать подобного рода действия, пока не будет ясности с тем же самым политическим процессом", - добавил Лавров.
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