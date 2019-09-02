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РИА Новости

В Госдуме предложили отменить транспортный налог

11:03 02.09.2019
17165
© Depositphotos / ivylingpyАвтомобилист
Автомобилист
© Depositphotos / ivylingpy
Автомобилист. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" высказался за отмену транспортного налога в России.
Так парламентарий прокомментировал предложение Счетной палаты об изменении процедуры начисления этого вида налога.
По его словам, отменить транспортный налог следовало еще около семи лет назад из-за перехода к взиманию акцизов на бензин.
"А ту сумму, которую необходимо получать, в виде акциза закладывать в бензин. То есть принцип такой: машина ездит, если используются дороги, с точки зрения их эксплуатации это все через бензин закрывается".
Сергей Катасонов
Ранее в Счетной палате заявили о необходимости усовершенствовать начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом.
Так, предлагается определять применение повышающих коэффициентов к автомобилям в зависимости от их мощности и других неотъемлемых характеристик, а не стоимости.
Сейчас транспортный налог с повышающим коэффициентом действует для автомобилей стоимостью от трех миллионов рублей. Каждый год перечень дорогостоящих машин размещается на сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Однако в список не вошел ряд автомобилей премиального класса, в том числе TeslaMotors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron GrandSport.
За рулем автомобиля
12 июля, 03:07РИА Новости
Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
99112228
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Сергей КатасоновАвтоГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Да смысл, холопам сказали что в цену бензина входит, они поверили, их обманули они молчат. Какой смысл налоги отменять если холопов всё устраивает?
2 сентября, 11:04
ХоХочу официально заявить, что
2031019
Если мне память не изменяет налог "вшили" в цену за бензин, но и отменить его забыли
2 сентября, 11:37
sserj1679
2800000
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