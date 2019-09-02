В Госдуме предложили отменить транспортный налог

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" высказался за отмену транспортного налога в России.
Так парламентарий прокомментировал предложение Счетной палаты об изменении процедуры начисления этого вида налога.
По его словам, отменить транспортный налог следовало еще около семи лет назад из-за перехода к взиманию акцизов на бензин.
"А ту сумму, которую необходимо получать, в виде акциза закладывать в бензин. То есть принцип такой: машина ездит, если используются дороги, с точки зрения их эксплуатации это все через бензин закрывается".
Ранее в Счетной палате заявили о необходимости усовершенствовать начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом.
Так, предлагается определять применение повышающих коэффициентов к автомобилям в зависимости от их мощности и других неотъемлемых характеристик, а не стоимости.
Сейчас транспортный налог с повышающим коэффициентом действует для автомобилей стоимостью от трех миллионов рублей. Каждый год перечень дорогостоящих машин размещается на сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Однако в список не вошел ряд автомобилей премиального класса, в том числе TeslaMotors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron GrandSport.