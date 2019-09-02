Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T15:25Z
https://ria.ru/20190902/1558153203.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147379/80/1473798034_0:214:3261:2048_1036x0_80_0_0_50fabc3ab7d920580b58dd510bfc5397.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какой будет погода в дни проведения ВЭФ

11:01 02.09.2019 (обновлено: 15:25 02.09.2019)
293
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГорода России. Владивосток. Архивное фото
Города России. Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Города России. Владивосток. Архивное фото. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Погода во Владивостоке в дни Восточного экономического форума будет преимущественно без осадков, в начале недели днем температура поднимется до 26 градусов, а с середины недели понизится на 2-5 градусов, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета.
"Во Владивостоке большая часть недели будет без осадков, небольшой дождь вероятен лишь в последний рабочий день, 6 сентября", - сказал собеседник агентства.
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке
Вчера, 05:44РИА Новости
Воздушное пространство над Владивостоком закроют на время проведения ВЭФ
Начало недели будет солнечным, днём воздух прогреется до +23-26 градусов, в ночные часы температура составит от +16 до +18. С середины недели будет больше облачности, максимальные температуры понизятся на 2–5 градусов. Минимальные температуры воздуха существенно меняться не будут.
Синоптики ранее сообщали, что август во Владивостоке стал рекордным по количеству осадков за все время наблюдений. Сильные ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, 27 августа, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе были подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. Подтопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел были отрезаны водой. На прошлой неделе во Владивостоке, а затем и во всем Приморье были введены режимы ЧС.
100100
Обсудить 0
Восточный экономический форум-2019ПриморьеПримгидрометРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобили едут по улице
На участке МКАД восстановили скоростной режим после недовольства водителей
РИА
Новости
Теплая погода в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
Девушка в парке Царицыно в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
Аномально теплая зима
Синоптики предрекли россиянам "еврозиму" с ледяными дождями
Лента
новостей
Московский Кремль и Кремлевская набережная
Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду в первый день осени
Аварийный пятиэтажный дом в городе Цхинвал
В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945
Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
Сергей Кирпиченко
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии подал в отставку
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Сотрудники Росгвардии
Росгвардеец рассказал, что стал бояться за дочь после поста блогера Синицы
Теплоход Мустай Карим (проект PV300)
Новейший круизный лайнер "Мустай Карим" спустят на воду 11 сентября
Ликвидация пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг RT и Sputnik
Авиабилеты и паспорта
ФАС не видит оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1"М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
17:59Зариф подтвердил проведение совместных военных учений с Россией
17:59Чешский депутат назвал памятник Коневу символом освобождения Чехословакии
17:51МИД Египта выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Каире
17:51RT представил документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов"
Лента новостейМолния