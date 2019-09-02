Синоптики рассказали, какой будет погода в дни проведения ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Погода во Владивостоке в дни Восточного экономического форума будет преимущественно без осадков, в начале недели днем температура поднимется до 26 градусов, а с середины недели понизится на 2-5 градусов, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета.
"Во Владивостоке большая часть недели будет без осадков, небольшой дождь вероятен лишь в последний рабочий день, 6 сентября", - сказал собеседник агентства.
Начало недели будет солнечным, днём воздух прогреется до +23-26 градусов, в ночные часы температура составит от +16 до +18. С середины недели будет больше облачности, максимальные температуры понизятся на 2–5 градусов. Минимальные температуры воздуха существенно меняться не будут.
Синоптики ранее сообщали, что август во Владивостоке стал рекордным по количеству осадков за все время наблюдений. Сильные ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, 27 августа, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе были подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. Подтопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел были отрезаны водой. На прошлой неделе во Владивостоке, а затем и во всем Приморье были введены режимы ЧС.