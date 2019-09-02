Синоптики рассказали, какой будет погода в дни проведения ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Погода во Владивостоке в дни Восточного экономического форума будет преимущественно без осадков, в начале недели днем температура поднимется до 26 градусов, а с середины недели понизится на 2-5 градусов, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета.

"Во Владивостоке большая часть недели будет без осадков, небольшой дождь вероятен лишь в последний рабочий день, 6 сентября", - сказал собеседник агентства.

Начало недели будет солнечным, днём воздух прогреется до +23-26 градусов, в ночные часы температура составит от +16 до +18. С середины недели будет больше облачности, максимальные температуры понизятся на 2–5 градусов. Минимальные температуры воздуха существенно меняться не будут.