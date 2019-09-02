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РИА Новости

СК нашел женщину, которая оставила младенца в коридоре больницы на Кубани

11:00 02.09.2019 (обновлено: 16:06 02.09.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Следователи Кубани установили личность женщины, которая в субботу оставила в Усть-Лабинской больнице новорожденную девочку: ею оказалась многодетная мать, уже имеющая шестерых детей и объяснившая свой поступок невозможностью содержать малютку, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Ранее в СМИ и соцсетях распространилось видео, на котором женщина крадется в коридор больницы, оставляет там на скамейке младенца, а потом быстро уходит. В СУСК по Краснодарскому краю сообщили, что инцидент произошел в Усть-Лабинском районе, и объявили о начале проверки.
"Установлена личность женщины, оставившей свою новорожденную дочь в коридоре лечебного учреждения, ей оказалась 33-летняя местная жительница… Женщина является многодетной матерью, на иждивении у нее находится шестеро детей в возрасте от 1,5 до 14 лет. По имеющейся информации, семья состояла на учете в органах социальной защиты населения как многодетная", - отмечает следствие.
По предварительным данным, женщина в ночь на субботу родила девочку самостоятельно дома, после чего отнесла в больницу.
"Свои действия женщина объяснила тяжелым материальным положением и невозможностью содержать новорожденную", - добавляется в сообщении. Как отмечает СК, в ходе проверки будут изучены условия жизни детей женщины, а также возможно имеющиеся нарушения их законных интересов, будет дана оценка действиям органов опеки и органов, осуществляющих надзор за несовершеннолетними.
По данным СУСК, малютка находится под наблюдением врачей, угрозы ее жизни и здоровью нет.
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