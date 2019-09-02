США подорвали репутацию доллара санкциями против Ирана, заявил Лавров

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. США своим запретом на торговлю с Ираном и санкциями против других государств подорвали репутацию доллара как международного платежного средства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО в День знаний.
Как отметил министр, Иран, согласно существовавшим договоренностям, имел неотъемлемое право торговать с внешним миром, "прежде всего, своей нефтью, и получать за это положенные ему средства от продажи".
"Когда США запретили всем покупать иранскую нефть и запретили осуществлять какие-либо переводы в долларах в качестве оплаты за поставляемые из Ирана товары, подавляющее большинство стран, компаний, прежде всего, оказались в очень тяжелом положении", - заявил глава МИД РФ.
"Они зависят от американского рынка, зависят от доллара, который из-за таких действий теряет свою репутацию в глазах мирового сообщества, и Вашингтон, конечно же, подорвал позиции доллара как мировой платежной валюты своими решениями не только по Ирану, но и другими санкциями, в соответствии с которыми долларовые расчеты запрещались той или иной стране, если там находится неугодное американцам правительство", - подчеркнул Лавров.
19 апреля, 11:14РИА НовостиСША злоупотребляют статусом доллара, заявил Лавров