США подорвали репутацию доллара санкциями против Ирана, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО в Москве. 1 сентября 2019

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. США своим запретом на торговлю с Ираном и санкциями против других государств подорвали репутацию доллара как международного платежного средства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО в День знаний.

Как отметил министр, Иран, согласно существовавшим договоренностям, имел неотъемлемое право торговать с внешним миром, "прежде всего, своей нефтью, и получать за это положенные ему средства от продажи".

"Когда США запретили всем покупать иранскую нефть и запретили осуществлять какие-либо переводы в долларах в качестве оплаты за поставляемые из Ирана товары, подавляющее большинство стран, компаний, прежде всего, оказались в очень тяжелом положении", - заявил глава МИД РФ.