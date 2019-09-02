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РИА Новости

США подорвали репутацию доллара санкциями против Ирана, заявил Лавров

10:58 02.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО в Москве. 1 сентября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО в Москве. 1 сентября 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. США своим запретом на торговлю с Ираном и санкциями против других государств подорвали репутацию доллара как международного платежного средства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО в День знаний.
Как отметил министр, Иран, согласно существовавшим договоренностям, имел неотъемлемое право торговать с внешним миром, "прежде всего, своей нефтью, и получать за это положенные ему средства от продажи".
"Когда США запретили всем покупать иранскую нефть и запретили осуществлять какие-либо переводы в долларах в качестве оплаты за поставляемые из Ирана товары, подавляющее большинство стран, компаний, прежде всего, оказались в очень тяжелом положении", - заявил глава МИД РФ.
"Они зависят от американского рынка, зависят от доллара, который из-за таких действий теряет свою репутацию в глазах мирового сообщества, и Вашингтон, конечно же, подорвал позиции доллара как мировой платежной валюты своими решениями не только по Ирану, но и другими санкциями, в соответствии с которыми долларовые расчеты запрещались той или иной стране, если там находится неугодное американцам правительство", - подчеркнул Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
19 апреля, 11:14РИА Новости
США злоупотребляют статусом доллара, заявил Лавров
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Сергей ЛавровМИД РФМГИМОРоссияИранСШАЭкономика
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