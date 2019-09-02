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РИА Новости

Росгвардия проверит видео с грубым задержанием мужчины в Новосибирске

10:57 02.09.2019 (обновлено: 11:23 02.09.2019)
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© Кадр из видео опубликованного в группе "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"Задержание мужчины сотрудниками ФГУП "Охрана" на улице Панишева в Новосибирске
Задержание мужчины сотрудниками ФГУП Охрана на улице Панишева в Новосибирске
© Кадр из видео опубликованного в группе "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
НОВОСИБИРСК, 2 сен – РИА Новости. Росгвардия в Новосибирске организовала служебную проверку после появления видео, на котором сотрудник службы с использованием силового приема повалил на землю прохожего, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления Росгвардии.
Видеозапись со стационарной камеры конфликта сотрудников Росгвардии и прохожего появилась в выходные в Telegram-каналах и социальных сетях. На ней видно, что рядом с идущим по улице мужчиной останавливается служебный автомобиль УАЗ. Из него выходят два сотрудника Росгвардии в форме, что-то спрашивают у прохожего. После того как мужчина, которому, видимо, это не понравилось, попытался уйти, один росгвардеец с применением силового приема валит его на землю, а второй препятствует другому прохожему снять это на телефон.
"Организована служебная проверка, по результатам которой будут возможны комментарии по ситуации", - сообщил собеседник агентства.
В свою очередь, следственное управление СК РФ по Новосибирской области сообщает, что следователи проводят уголовно-процессуальную проверку по статье УК РФ о возможном превышении должностных полномочий "по факту причинения телесных повреждений мужчине в Октябрьском районе города Новосибирска сотрудником Росгвардии".
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в управлении.
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РосгвардияНовосибирскПроисшествия
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