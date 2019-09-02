Росгвардия проверит видео с грубым задержанием мужчины в Новосибирске

Видеозапись со стационарной камеры конфликта сотрудников Росгвардии и прохожего появилась в выходные в Telegram-каналах и социальных сетях. На ней видно, что рядом с идущим по улице мужчиной останавливается служебный автомобиль УАЗ. Из него выходят два сотрудника Росгвардии в форме, что-то спрашивают у прохожего. После того как мужчина, которому, видимо, это не понравилось, попытался уйти, один росгвардеец с применением силового приема валит его на землю, а второй препятствует другому прохожему снять это на телефон.