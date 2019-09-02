Лавров назвал ситуацию вокруг СВПД тревожной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО в Москве. 2 сентября 2019

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО (У) МИД РФ, назвал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тревожной.

"Безусловно, ситуация тревожная. Соглашение, которое было названо Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию иранской ядерной программы, которая вступила в силу в 2015 году, всеми без исключения участниками международного сообщества характеризовалась как выдающееся достижение международной дипломатии последних десятилетий не только с точки зрения обеспечения успокоения ситуации вокруг Ирана, в районе Персидского залива, но и с точки зрения его значения для укрепления режима нераспространения ядерного оружия", - заявил министр.

Лавров отметил, что когда США в одностороннем порядке прекратили выполнять это соглашение, у всех проявилась серьезная озабоченность. "Но США на этом не остановились, они запретили всем остальным странам мира выполнять СВПД, хотя он был утвержден резолюцией Совбеза ООН, обязательной к исполнению всеми членами ООН", - подчеркнул министр.

"Я подтвержу еще раз , что Россия вместе с остальными участниками этой сделки по иранской ядерной программе неизменно подтверждает свою приверженность ей", - заявил Лавров.

Также министр упомянул инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, которую он обсудил с российским президентом Владимиром Путиным в форте Брегансон.

"Среди этих инициатив была и направленная на преодоление кризиса вокруг СВПД... Мы надеемся, что эти действия Франции и ее президента принесут результат", - сказал министр.

Лавров отметил, что после встречи со студентами состоится его встреча с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. "В ходе переговоров мы, наверное, лучше поймем, насколько реалистично добиться результатов по тем инициативам, которые президент Макрон выдвинул", - отметил он.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.