МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Долларовый индекс РТС поднялся выше психологически значимого уровня в 1300 пунктов впервые с 14 августа на фоне укрепления рубля к американской валюте, при этом индекс Мосбиржи после колебаний у уровня предыдущего закрытия вновь вернулся к росту, свидетельствуют данные Московской биржи.