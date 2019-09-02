МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Долларовый индекс РТС поднялся выше психологически значимого уровня в 1300 пунктов впервые с 14 августа на фоне укрепления рубля к американской валюте, при этом индекс Мосбиржи после колебаний у уровня предыдущего закрытия вновь вернулся к росту, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.34 мск понедельника рос на 0,33% - до 2749,2 пункта, индекс РТС - на 0,6% - до 1301,11 пункта.
28 августа, 08:00РИА НовостиТри удара по рублю: что будет с курсом этой осенью
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 21 копейку - до 66,58 рубля.