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РИА Новости

Индекс РТС поднялся выше психологически значимого уровня в 1300 пунктов

11:01 02.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе московской биржи
Сотрудник в офисе московской биржи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник в офисе московской биржи . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Долларовый индекс РТС поднялся выше психологически значимого уровня в 1300 пунктов впервые с 14 августа на фоне укрепления рубля к американской валюте, при этом индекс Мосбиржи после колебаний у уровня предыдущего закрытия вновь вернулся к росту, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.34 мск понедельника рос на 0,33% - до 2749,2 пункта, индекс РТС - на 0,6% - до 1301,11 пункта.
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