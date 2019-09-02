Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T10:47Z
https://ria.ru/20190902/1558152522.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147591/22/1475912222_42:0:958:515_1036x0_80_0_0_33562c6574829498373009590b271ff2.png
РИА Новости

GM-Avtovaz остановил производство автомобилей на неделю

10:47 02.09.2019
990
© Фото : ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ"Автомобиль Chevrolet Niva
Автомобиль Chevrolet Niva
© Фото : ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ"
Автомобиль Chevrolet Niva. Архивное фото
САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Завод GM-Avtovaz в понедельник остановил производство автомобилей на неделю для оптимизации спроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"Производство остановили со 2 по 6 сентября для оптимизации спроса. Так как 7 и 8 сентября – это выходные дни, производство будет возобновлено в понедельник, 9 сентября", - сказала собеседница агентства.
Салон автомобиля
14 июля, 08:55РИА Новости
Названы самые популярные иномарки в России
Она уточнила, что отгрузка автомобилей дилерам не прекращалась и осуществляется в обычном режиме.
"GM-АвтоВАЗ" (GM-Avtovaz) - зарегистрированное в 2001 году совместное предприятие американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа" (по 50%), выпускает автомобиль Chevrolet Niva. По итогам 2018 года GM-Avtovaz снизил производство Chevrolet Niva на 3% - до 31,9 тысячи автомобилей.
Автомобиль Renault Duster
31 мая, 05:57РИА Новости
Названы самые доступные автомобили с большим клиренсом
820213
Chevrolet NivaАвтоСамараGM-АВТОВАЗЭкономика
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА
Новости
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Лента
новостей
Елена Малышева
Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Александр Сатлаев
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 AG построил более 76% газопровода "Северный поток — 2"
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева (справа) и невеста в московском женском СИЗО №6
Трансгендер и женщина поженились в московском СИЗО, сообщили в ОНК
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:59Новый глава МИД Италии назвал приоритеты внешней политики
18:57Суд отменил арест уставного капитала одной из компаний по делу Абызова
18:56Путин на ВЭФ осмотрел выставку ТОР Дальнего Востока
18:54ЕР призвала все партии проводить предварительное голосование
18:52В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди по поставкам С-400
18:50Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
18:50Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей
18:49Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
18:49Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
Лента новостейМолния