GM-Avtovaz остановил производство автомобилей на неделю

САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Завод GM-Avtovaz в понедельник остановил производство автомобилей на неделю для оптимизации спроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"Производство остановили со 2 по 6 сентября для оптимизации спроса. Так как 7 и 8 сентября – это выходные дни, производство будет возобновлено в понедельник, 9 сентября", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что отгрузка автомобилей дилерам не прекращалась и осуществляется в обычном режиме.