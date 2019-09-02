Путин прибыл в Братск

БРАТСК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт Братска, откуда отправится в Тулун, больше всего пострадавший от наводнения, там он встретится с жителями, проведет совещание по обеспечению жильем граждан, которые потеряли свои дома, и посетит школу.

В понедельник в большинстве российских школ начинается учебный год. Тулунская школа номер 6, которую намерен проинспектировать президент, также пострадала от паводка: был подтоплен первый этаж здания, повреждена мебель, оборудование мастерских и пищеблок. В ее восстановление вложено свыше 25 миллионов рублей. В эту школу переведены учащиеся тулунской школы номер 20, которая была разрушена из-за паводка.

Путин, как и обещал полтора месяца назад Матвею Николаевичу, направляется в Тулун. Только что его самолёт приземлился в Братске.



Президент снова поговорит с жителями, проведет совещание по жилью и посетит школу. Тулунчане ждут его с нетерпением и, похоже, полным составом pic.twitter.com/wr4FV9nGa1 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 2, 2019

Глава государства посещает этот регион после наводнения не в первый раз. В середине июля Путин приезжал в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и общался с жителями. Тогда он провел совещание по ликвидации последствий наводнения, где высказал неудовлетворение ходом работ. Он заявил, что приедет в регион еще раз в начале сентября, проверит, как организована учеба детей.

Путин также потребовал от властей любого уровня не допускать "чванство и хамство" в отношении простых граждан и относиться к ним с уважением, а также максимально быстро разобраться с невыплатой денежной помощи людям, пострадавшим от паводка, и не навязывать им предложения по жилью, а дать право сделать самостоятельный выбор.

Местных жителей, пострадавших от паводка, Путин приглашал на парад ВМФ в Санкт-Петербург и на отдых в Сочи. Там он встречался с ними и подтвердил: то, что запланировано, будет обязательно достроено, но восстановительные работы могут выйти из графика из-за второй волны паводка.

На этой неделе мы с Путиным навестим жителей Тулуна, съездим на переговоры в Монголию, во Владивосток на ВЭФ (помимо выступления на пленарке у президента запланированы встречи с Абэ и Моди). И завершится это турне в конце недели Благовещенском (посмотрим космодром Восточный) pic.twitter.com/9ae9sR6iEF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 2, 2019

При этом президент отмечал, что строительство будет вестись только в безопасных от подтопления местах. А вот детский сад "Родничок" в Тулуне, о котором шестилетний Матвей ранее рассказал президенту, не будут восстанавливать, так как он попал в градостроительном плане в зону подтопления.

Путин поручил запретить давать гражданам участки в границах зон затопления и подтопления, поручил правительству до 1 сентября оценить ущерб хозяйствам жителей Иркутской области в результате паводка, включая утрату урожая, поголовья животных и птицы, а также принять решение о возмещении. Он поручил сформировать системы мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией.

Кабмин уже принял решение направить 493 миллиона рублей на восстановление дорог в подтопленной Иркутской области и 180 миллионов рублей на компенсации сельхозпроизводителям.