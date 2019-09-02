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РИА Новости

Путин прибыл в Братск

10:42 02.09.2019 (обновлено: 12:16 02.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в аэропорту Братска. 2 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Братска. 2 сентября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Братска. 2 сентября 2019
БРАТСК, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт Братска, откуда отправится в Тулун, больше всего пострадавший от наводнения, там он встретится с жителями, проведет совещание по обеспечению жильем граждан, которые потеряли свои дома, и посетит школу.
В понедельник в большинстве российских школ начинается учебный год. Тулунская школа номер 6, которую намерен проинспектировать президент, также пострадала от паводка: был подтоплен первый этаж здания, повреждена мебель, оборудование мастерских и пищеблок. В ее восстановление вложено свыше 25 миллионов рублей. В эту школу переведены учащиеся тулунской школы номер 20, которая была разрушена из-за паводка.
Глава государства посещает этот регион после наводнения не в первый раз. В середине июля Путин приезжал в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и общался с жителями. Тогда он провел совещание по ликвидации последствий наводнения, где высказал неудовлетворение ходом работ. Он заявил, что приедет в регион еще раз в начале сентября, проверит, как организована учеба детей.
Путин также потребовал от властей любого уровня не допускать "чванство и хамство" в отношении простых граждан и относиться к ним с уважением, а также максимально быстро разобраться с невыплатой денежной помощи людям, пострадавшим от паводка, и не навязывать им предложения по жилью, а дать право сделать самостоятельный выбор.
Местных жителей, пострадавших от паводка, Путин приглашал на парад ВМФ в Санкт-Петербург и на отдых в Сочи. Там он встречался с ними и подтвердил: то, что запланировано, будет обязательно достроено, но восстановительные работы могут выйти из графика из-за второй волны паводка.
При этом президент отмечал, что строительство будет вестись только в безопасных от подтопления местах. А вот детский сад "Родничок" в Тулуне, о котором шестилетний Матвей ранее рассказал президенту, не будут восстанавливать, так как он попал в градостроительном плане в зону подтопления.
Путин поручил запретить давать гражданам участки в границах зон затопления и подтопления, поручил правительству до 1 сентября оценить ущерб хозяйствам жителей Иркутской области в результате паводка, включая утрату урожая, поголовья животных и птицы, а также принять решение о возмещении. Он поручил сформировать системы мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
19 июля, 12:18РИА Новости
Путин пообещал подарить радиоуправляемый Mercedes мальчику из Тулуна
Кабмин уже принял решение направить 493 миллиона рублей на восстановление дорог в подтопленной Иркутской области и 180 миллионов рублей на компенсации сельхозпроизводителям.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
Вы Путин?: президент посетил пострадавших от наводнения в Иркутской области
19 июля, 11:01РИА Новости
Путин пообещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом "утонувшего" детсада
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