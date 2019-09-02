Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг RT и Sputnik

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждал с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом ситуацию с RT и Sputnik и подчеркнул неприемлемость дискриминации в отношении российских СМИ.

"Ситуация не очень оптимистичная, потому, если я правильно информирован, если ничего не произошло за последние пару-тройку дней, то корреспонденты RT France и Sputnik в Париже по-прежнему лишены аккредитации в Елисейском дворце. Я поднимал этот вопрос во время визита президента (Владимира) Путина во Францию, у нас была отдельная беседа с министром иностранных дел Французской республики, с внешнеполитическим советником президента (Эммануэля) Макрона. Я подтвердил, что такое отношение к журналистам противоречит всем нормам цивилизованного поведения, всем тем договоренностям, которые многократно принимались в том числе в рамках ОБСЕ", - заявил Лавров, выступая перед студентами МГИМО (У) МИД РФ.

Он напомнил, что согласно правилам ОБСЕ все граждане любой страны организации имеют право на доступ к информации как внутри своей страны, так и за рубежом, и государства-члены взяли на себя обязательство не препятствовать свободному потому информации.

"К сожалению, наши западные коллеги, которые очень ревностно относятся к тому, что у нас происходит с регулированием демократических процессов в соответствии с законом, они принимают шаги в совершенно противоположном направлении", - добавил министр.

Лавров отметил, что Россия поднимает вопрос дискриминации российских СМИ во Франции и других странах Запада перед Советом Европы и ОБСЕ.

"И хочу отметить в позитиве, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ, господин Арлем Дезир, - француз, кстати сказать, гражданин Французской республики, - в последнее время стал больше уделять внимания необходимости обеспечивать равное рассмотрение тех или иных ситуаций, которые складываются в разных странах-участницах ОБСЕ. Но работы еще непочатый край", - добавил Лавров.