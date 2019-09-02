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РИА Новости
Медиавойны

Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг RT и Sputnik

10:41 02.09.2019 (обновлено: 11:03 02.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждал с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом ситуацию с RT и Sputnik и подчеркнул неприемлемость дискриминации в отношении российских СМИ.
"Ситуация не очень оптимистичная, потому, если я правильно информирован, если ничего не произошло за последние пару-тройку дней, то корреспонденты RT France и Sputnik в Париже по-прежнему лишены аккредитации в Елисейском дворце. Я поднимал этот вопрос во время визита президента (Владимира) Путина во Францию, у нас была отдельная беседа с министром иностранных дел Французской республики, с внешнеполитическим советником президента (Эммануэля) Макрона. Я подтвердил, что такое отношение к журналистам противоречит всем нормам цивилизованного поведения, всем тем договоренностям, которые многократно принимались в том числе в рамках ОБСЕ", - заявил Лавров, выступая перед студентами МГИМО (У) МИД РФ.
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Он напомнил, что согласно правилам ОБСЕ все граждане любой страны организации имеют право на доступ к информации как внутри своей страны, так и за рубежом, и государства-члены взяли на себя обязательство не препятствовать свободному потому информации.
"К сожалению, наши западные коллеги, которые очень ревностно относятся к тому, что у нас происходит с регулированием демократических процессов в соответствии с законом, они принимают шаги в совершенно противоположном направлении", - добавил министр.
Лавров отметил, что Россия поднимает вопрос дискриминации российских СМИ во Франции и других странах Запада перед Советом Европы и ОБСЕ.
"И хочу отметить в позитиве, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ, господин Арлем Дезир, - француз, кстати сказать, гражданин Французской республики, - в последнее время стал больше уделять внимания необходимости обеспечивать равное рассмотрение тех или иных ситуаций, которые складываются в разных странах-участницах ОБСЕ. Но работы еще непочатый край", - добавил Лавров.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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МедиавойныRT Franceтелеканал RTМедиавойныОБСЕSputnikЖан-Ив Ле ДрианСергей ЛавровМИД РФЕвропейский парламентФранцияРоссия
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