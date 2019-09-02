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РИА Новости

Обелиск жертвам стрельбы и взрыва в керченском колледже откроют до декабря

10:40 02.09.2019 (обновлено: 12:37 02.09.2019)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСледователи СК РФ осмотрели место происшествия в керченском колледже
Следователи СК РФ осмотрели место происшествия в керченском колледже
© РИА Новости / СК РФ
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Следователи СК РФ осмотрели место происшествия в керченском колледже. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Памятный обелиск жертвам стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже откроют до конца года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В этом году будет открытие, заканчиваются работы по благоустройству… Колледж будет отремонтирован, и все будет сделано в полном объеме. Память о погибших ребятах должна быть, до конца года все будет установлено", - сказал журналистам Аксенов.
Полиция
6 декабря 2018, 12:31РИА Новости
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Он добавил, что на закупку необходимого колледжу оборудования выделено 75 миллионов рублей и 13 миллионов – на благоустройство близлежащей к колледжу территории.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.
Теракт в Керчи
17 октября 2018, 14:45РИА Новости
Взрыв и стрельба в КерчиВзрыв прогремел в Керченском политехническом колледже. Начиненное металлическими предметами взрывное устройство было установлено в столовой. Следствие квалифицировало случившееся как убийство двух и более лиц общеопасным способом. Подробнее – в инфографике Ria.ru.
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Нападение на Керченский политехнический колледжСергей АксеновСергей Аксенов (политик)СимферопольОбщество
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