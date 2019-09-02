Обелиск жертвам стрельбы и взрыва в керченском колледже откроют до декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Памятный обелиск жертвам стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже откроют до конца года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В этом году будет открытие, заканчиваются работы по благоустройству… Колледж будет отремонтирован, и все будет сделано в полном объеме. Память о погибших ребятах должна быть, до конца года все будет установлено", - сказал журналистам Аксенов.

Он добавил, что на закупку необходимого колледжу оборудования выделено 75 миллионов рублей и 13 миллионов – на благоустройство близлежащей к колледжу территории.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.