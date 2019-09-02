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РИА Новости

Путин поздравил президента Вьетнама с Днем независимости страны

10:37 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Вьетнама Нгуен Фу Чонгу по случаю 74-й годовщины провозглашения независимости республики, выразив уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей, сообщила пресс-служба Кремля.
"Глава российского государства выразил уверенность, что мероприятия, проводимые в рамках перекрестных годов России во Вьетнаме и Вьетнама в России, будут способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса двусторонних связей на благо дружественных народов двух стран", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин, президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии подписания двусторонних документов. 29 июня 2017
6 сентября 2018, 06:09РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Вьетнама
Также Путин высоко оценил развитие российско-вьетнамских отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, налаженный между двумя странами конструктивный политический диалог на всех уровнях, а также плодотворное сотрудничество в различных сферах.
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Владимир ПутинВьетнамРоссияВ мире
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