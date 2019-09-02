Путин поздравил президента Вьетнама с Днем независимости страны

"Глава российского государства выразил уверенность, что мероприятия, проводимые в рамках перекрестных годов России во Вьетнаме и Вьетнама в России, будут способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса двусторонних связей на благо дружественных народов двух стран", - говорится в сообщении.