Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T12:00Z
https://ria.ru/20190902/1558151769.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155815/14/1558151472_0:0:3084:1735_1036x0_80_0_0_800434b7c83d997384ee38ab9f938e8b.jpg
РИА Новости

Александр Богомаз: каждый гектар Брянской области должен давать прибыль

12:00 02.09.2019
138
© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкАлександр Богомаз на крыльце здания Правительства Брянской области
Александр Богомаз на крыльце здания Правительства Брянской области
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
Брянская область увеличила производство зерна втрое за пять лет, и власти региона планируют переходить к интенсивному сельскому хозяйству, чтобы каждый гектар давал прибыль. Об этом, а также о планах по поставкам брянской курятины в Японию, взаимодействии с китайскими и вьетнамскими партнерами, подготовке к международному форуму Potato Days Russia 2020 и ситуации в кризисных моногородах рассказал в интервью РИА Новости губернатор Брянской области Александр Богомаз. Беседовала Светлана Задера.
— Александр Васильевич, ранее, выступая на отчетно-выборной конференции Брянской Торгово-промышленной палаты, вы призвали бизнесменов сообщать о коррупции чиновников. Кто-то из бизнесменов уже обращался к вам с этими вопросами? Если да, с какими и разобрались ли вы? Рассчитываете, что эта практика будет постоянной?
— Я сказал: "Не платите никому деньги, а если кто-то просит, то приходите ко мне". Почему так? Случается, на нижнем уровне чиновники начинают создавать бизнесу проблемы: "Не подпишу, не дам разрешение". В таких случаях я могу защитить предпринимателей. Сегодня нам нужно низший уровень немного почистить, а это можно сделать только при содействии бизнесменов. Если предприниматели не будут сообщать о таких случаях, то это сделать будет сложно.
— Насколько масштабно планируете чистить?
— Как только одного-двух коррупционеров возьмут, другие задумаются, стоит ли этим заниматься. Это же происходит от безнаказанности. Люди думают, что прокатит: это наверху губернатор требует честно работать, а мы внизу, нас не увидят. Поэтому взятки просят, когда речь идет о ларьках, торговле, стройке. Когда от чиновника маленького уровня зависит решение. Я сказал предпринимателям: хватит, не давайте взятки, приходите ко мне, если кто-то у вас просит – я на вашей стороне.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
30 августа, 18:28РИА Новости
В Госдуму внесли проект об определении "коррупционного правонарушения"
— Каким образом бизнесмен, который хочет пожаловаться, может с вами связаться?
— Они ко мне могут прийти всегда. Мой телефон тоже все знают, я его не меняю очень давно.
— В прошлом году в Брянской области начал работу промышленный парк. Сколько там сейчас резидентов и из каких сфер? Работает парк на полную мощность или есть пространство для расширения?
— Всего в парке сейчас 11 резидентов, это российские предприятия малого и среднего бизнеса. Они занимаются производством пластиковых панелей, сыпучих и жидких негорючих материалов, рекламных конструкций, инновационных продуктов на основе натуральных компонентов. Площади парка постепенно заполняются, но это небыстрый процесс.
Мы сейчас планируем построить второй промышленный парк на базе нашего Брянского машиностроительного завода (БМЗ), чтобы там собрать резидентов, которые сегодня поставляют комплектующие для БМЗ. Это пока идея, мы думаем, как ее реализовать.
— Вам интересны только российские инвесторы или планируете привлекать иностранных? И какие страны представляют для вас наибольший интерес?
— В Брянской области есть иностранные инвесторы. Китайцы, например, поставляют комплектующие для велосипедов Жуковского веломотозавода. У белорусов два предприятия: "Амкодор" и "Брянсксельмаш", которые производят сельхозтехнику. Но в основном работают наши инвесторы. Тот же "Мираторг": они уже более 100 миллиардов рублей вложили и дальше вкладывают. Компания запустила суперсовременное кожевенное производство и получают такое качество шкур, что их продукцию покупают сегодня все передовые компании. Это, например, кожаные салоны Bentley, Porsche. Покупая сумочку Louis Vuitton, знайте — это Брянская область.
Портфель чиновника. Архивное фото
1 августа, 16:04РИА Новости
Губернаторы регионов РФ рассказали о лучших управленческих практиках
— В Брянской области несколько моногородов, по которым приняты программы комплексного развития. Как вы оцениваете выполнение этих программ?
— В прошлом году брянские моногорода на 130,9 процента выполнили план по созданию рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации. В Сураже, например, построен новый цех фабрики "Пролетарий", с оборудованием аналогов которому нет в мире, и выпускают конкурентный и экспортноориентированный картон для всех отраслей. Они построили силовую установку за 600 миллионов рублей и приступили к строительству нового завода за 10 миллиардов рублей.
Карачев является наиболее привлекательным моногородом для инвесторов. Там компания "Альянс-Юг" планирует строить элеватор с участком сушки и очистки зерна, а также ремонтно-производственной базой и административным корпусом, "Брянская зерновая компания", помимо уже имеющихся мощностей зернового элеватора, будет создавать комплекс по очистке, сушке и хранению зерновых, масличных и бобовых культур, "Зеленая энергия" планирует запустить производство по переработке вторичных полимеров. Запущен и успешно работает проект "Кролково" – ферма по производству диетического мяса кроликов.
— Минэкономразвития отнесло к проблемным и кризисным 99 российских населенных пунктов с градообразующими предприятиями, в том числе поселки Бытошь и Белая Березка Брянской области. Что власти региона предпринимают, чтобы улучшить ситуацию?
— В поселке городского типа Бытошь в 2018 году созданы 104 рабочих места. Там работают два производства, которые делают стеклошарики для дорожной разметки и фары. Также в Бытоши отремонтировали дорогу, достроили тротуары, обустроили дворы, внедрили медицинские информационные системы в поликлинике.
В поселке городского типа Белая Березка одно предприятие – Брянский фанерный комбинат. Он был в предбанкротном состоянии, но сейчас нашли управляющего, предприятие работает. По итогам 2018 года создано 438 рабочих мест. В поселке отремонтирована центральная улица, обустроена дворовая территория, куплено оборудование для медицинского учреждения, укомплектован книжный фонд библиотеки. Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий за январь-май 2019 года выросла на 5,7 процента и составила около 24 тысяч рублей.
— Россельхознадзор в марте оформил первую поставку мяса птицы в Китай, разрешение на поставку получили 23 компании в России, одна из них — из Брянской области. Как идет сейчас этот процесс? Планируете ли расширять поставки Китаю? И насколько вообще для вас Китай приоритетное направление для работы?
— Экспортерами мясной продукции на внешние рынки из Брянской области являются "Брянская мясная компания" и "Брянский бройлер". Оба предприятия уже прошли соответствующие проверки и поставляют свою продукцию в Китай. Например, куриные лапки, у них это считается деликатесом. "Брянский бройлер" к 2024 году планирует поставлять в Китай и Вьетнам почти 146 тысяч тонн готовой продукции на сумму 232 миллиона долларов. Переговоры с вьетнамцами, кстати, сейчас идут, недавно к нам приезжала делегация, которую возглавлял посол Вьетнама в России.
Китайский рынок также исследует брянский агрохолдинг "ОХОТНО". Он активно продвигает свою продукцию – свинину, участвует в международных выставках. "Брянконфи" подбирает рынки сбыта кондитерской продукции в Китай. А "Новоком" с 2018 года реализует экспортные контракты на поставку картофельных чипсов в эту страну.
— Брянские компании планируют наращивать экспорт зерна?
© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкУборка зерновых на поле в Брянской области
Уборка зерновых на поле в Брянской области
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
Уборка зерновых на поле в Брянской области
— Да, ожидаем увеличения поставок. Мы увеличили производство зерна в три раза за пять лет. Сейчас производим в два раза больше зерна, чем в лучшие годы советской власти. При этом раньше посевные площади под зерновые были 770 тысяч гектаров, а сегодня 400 тысяч гектаров. Это значит, что эффективность стала в четыре раза выше. Мы идем именно к интенсивному сельскому хозяйству, когда каждый гектар дает качественный продукт, а значит и прибыль.
И если раньше это была черная дыра и говорили, что на земле никогда не будешь богатым, а будешь только горбатым, то сегодня это высокодоходный бизнес.
— Как сообщали японские СМИ, в 2020 году Япония планирует отменить запрет на импорт российской курятины, при этом будет пропускать только мясо из Тульской и Брянской областей. Ведете ли вы переговоры с японскими партнерами по этому вопросу?
— Японская делегация у нас уже была, изучила работу предприятий, технологию производства, теперь решение за ними.
— Планируете ли поездки в другие страны с бизнес-миссиями? Приглашаете ли делегации иностранных инвесторов в Брянск?
— Все бизнес-миссии, как вы сказали, осуществляют наши руководители предприятий по своим направлениям. Субъекты малого и среднего предпринимательства Брянской области этой осенью примут участие в международных выставках в Минске – "Техиннопром", "Деревообработка" и "Продэкспо", а также в выставках в Германии, Узбекистане, Казахстане и Вьетнаме.
Со своей стороны мы ежегодно проводим несколько международных и масштабных мероприятий, куда приезжают и представители власти различных стран и представители бизнеса. Это наш "День Брянского поля", где традиционно собираются ведущие предприятия в сфере АПК. Также мы ждем делегации иностранных инвесторов в Брянск на XVIII Славянский международный экономический форум.
Ну и конечно, знаковое, не только для нашей области, но и для нашей страны в следующем году состоится крупнейший международный форум Potato Days Russia 2020. Брянская область была не случайно выбрана местом проведения. Это мировое признание того, что мы сегодня делаем в отрасли сельского хозяйства, которое стало возможно благодаря тому вниманию и поддержке, которое оказывается отрасли президентом Владимиром Путиным и правительством России. Недавно у нас с визитом в регионе был министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Мы открыли новый современный тепличный комбинат на площади 7,2 гектаров. И на рабочей встрече Дмитрий Николаевич поддержал нашу инициативу провести это значимое мероприятие под патронажем министерства сельского хозяйства РФ.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Брянской области Александр Богомаз во время встречи. 26 августа 2019
26 августа, 12:29РИА Недвижимость
Медведев положительно оценил программу обеспечения жильем брянских врачей
— Представители каких стран уже приглашены на международный форум Potato Days Russia 2020? Есть ли уже подтверждения от участников? И есть ли планы поставлять брянский картофель в европейские страны?
— Этот форум широко анонсирован одной из крупнейших европейских компаний. А потому мы ждем и приглашаем всех, кто захочет увидеть действительно самые передовые технологии. На нем будут представлены все крупные предприятия ближнего и дальнего зарубежья, а также российские компании: все, кто сегодня занимаются картофелем – от семян до переработки. Это и удобрения, и защита растений, и техника для посадки, обработки, уборки, а также хранение картофеля. Это возможность получить лучший опыт, который затем можно реализовать у нас.
Проведение международного форума в Брянске означает, что нас приняли в свой клуб и посчитали равными среди лучших. И туда не так просто попасть, в прошлом году комиссия приезжала к нам, смотрела поля, посадки, посетила 30 наших предприятий, которые занимаются картофелем. Результат – Брянская область признана мировыми экспертами четвертой картофельной столицей мира. И это большой успех.
У нас сегодня нет проблем с количеством производимой продукции. Нам надо развивать переработку сельхозпродукции. Вот в этом, я уверен, форум нам поможет. Иностранцы посмотрят регион, поймут, что у нас широкий ассортимент качественной продукции, огромный рынок сбыта, а налоги и затраты на производство намного ниже, чем в Европе.
Но самое главное, то с чего мы с вами начали наше интервью, – сегодня не надо никуда идти и давать кому то взятки. У нас в области действует инвестиционный областной закон с равными и доступными условиями для всех инвесторов. Поэтому мы ждем всех, кто захочет работать на брянской земле.
000000
Обсудить 0
Александр БогомазБрянская областьИнтервью - Авторы
Рекомендуем
ВРИО главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов: абсолютно не приемлю правовой нигилизм
РИА
Новости
Государственный флаг Австралии у здания министерства иностранных дел РФ
Грейм Михан: Австралия не будет размещать американские ракеты
Андрей Тарковский-младший
Андрей А. Тарковский: Tarkovskij Cinema Prayer развеет часть мифов об отце
Ветряные электростанции в России
Принуждение к экспорту: поддержка зеленой энергетики ниже ожиданий
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи. 2 сентября 2019
Иран рассматривает Россию и Китай как ключевых партнеров по сохранению СВПД
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Китай инициировал в ВТО разбирательство против США из-за новых пошлин
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945
Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
Владимир Путин
Путин поздравил президента Вьетнама с Днем независимости страны
Президент России Владимир Путин
Путин обсудит на переговорах с лидером Монголии стратегическое партнёрство
Вспышка на Солнце
Ученые предупредили о магнитной буре в конце сентября
Гей-парад
Гена гомосексуальности нет. Почему это плохая новость
Здание министерства финансов Кипра в Никосии
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
Полиция в Афганистане
В Афганистане шесть силовиков погибли в результате взрыва, сообщили СМИ
Ликвидация пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума
Китайские компании полны ожиданий от участия в ВЭФ-2019
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06В Башкирии проверят, помогали ли соцслужбы семье, где был убит ребенок
19:00В Калифорнии полностью сгорело судно Conception
18:58В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
18:57Путин прибыл в Улан-Батор
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
Лента новостейМолния