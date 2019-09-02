Александр Богомаз: каждый гектар Брянской области должен давать прибыль

Брянская область увеличила производство зерна втрое за пять лет, и власти региона планируют переходить к интенсивному сельскому хозяйству, чтобы каждый гектар давал прибыль. Об этом, а также о планах по поставкам брянской курятины в Японию, взаимодействии с китайскими и вьетнамскими партнерами, подготовке к международному форуму Potato Days Russia 2020 и ситуации в кризисных моногородах рассказал в интервью РИА Новости губернатор Брянской области Александр Богомаз. Беседовала Светлана Задера.

— Александр Васильевич, ранее, выступая на отчетно-выборной конференции Брянской Торгово-промышленной палаты, вы призвали бизнесменов сообщать о коррупции чиновников. Кто-то из бизнесменов уже обращался к вам с этими вопросами? Если да, с какими и разобрались ли вы? Рассчитываете, что эта практика будет постоянной?

— Я сказал: "Не платите никому деньги, а если кто-то просит, то приходите ко мне". Почему так? Случается, на нижнем уровне чиновники начинают создавать бизнесу проблемы: "Не подпишу, не дам разрешение". В таких случаях я могу защитить предпринимателей. Сегодня нам нужно низший уровень немного почистить, а это можно сделать только при содействии бизнесменов. Если предприниматели не будут сообщать о таких случаях, то это сделать будет сложно.

— Насколько масштабно планируете чистить?

— Как только одного-двух коррупционеров возьмут, другие задумаются, стоит ли этим заниматься. Это же происходит от безнаказанности. Люди думают, что прокатит: это наверху губернатор требует честно работать, а мы внизу, нас не увидят. Поэтому взятки просят, когда речь идет о ларьках, торговле, стройке. Когда от чиновника маленького уровня зависит решение. Я сказал предпринимателям: хватит, не давайте взятки, приходите ко мне, если кто-то у вас просит – я на вашей стороне.

— Каким образом бизнесмен, который хочет пожаловаться, может с вами связаться?

— Они ко мне могут прийти всегда. Мой телефон тоже все знают, я его не меняю очень давно.

— В прошлом году в Брянской области начал работу промышленный парк. Сколько там сейчас резидентов и из каких сфер? Работает парк на полную мощность или есть пространство для расширения?

— Всего в парке сейчас 11 резидентов, это российские предприятия малого и среднего бизнеса. Они занимаются производством пластиковых панелей, сыпучих и жидких негорючих материалов, рекламных конструкций, инновационных продуктов на основе натуральных компонентов. Площади парка постепенно заполняются, но это небыстрый процесс.

Мы сейчас планируем построить второй промышленный парк на базе нашего Брянского машиностроительного завода (БМЗ), чтобы там собрать резидентов, которые сегодня поставляют комплектующие для БМЗ. Это пока идея, мы думаем, как ее реализовать.

— Вам интересны только российские инвесторы или планируете привлекать иностранных? И какие страны представляют для вас наибольший интерес?

— В Брянской области есть иностранные инвесторы. Китайцы, например, поставляют комплектующие для велосипедов Жуковского веломотозавода. У белорусов два предприятия: "Амкодор" и "Брянсксельмаш", которые производят сельхозтехнику. Но в основном работают наши инвесторы. Тот же "Мираторг": они уже более 100 миллиардов рублей вложили и дальше вкладывают. Компания запустила суперсовременное кожевенное производство и получают такое качество шкур, что их продукцию покупают сегодня все передовые компании. Это, например, кожаные салоны Bentley, Porsche. Покупая сумочку Louis Vuitton, знайте — это Брянская область.

— В Брянской области несколько моногородов, по которым приняты программы комплексного развития. Как вы оцениваете выполнение этих программ?

— В прошлом году брянские моногорода на 130,9 процента выполнили план по созданию рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации. В Сураже, например, построен новый цех фабрики "Пролетарий", с оборудованием аналогов которому нет в мире, и выпускают конкурентный и экспортноориентированный картон для всех отраслей. Они построили силовую установку за 600 миллионов рублей и приступили к строительству нового завода за 10 миллиардов рублей.

Карачев является наиболее привлекательным моногородом для инвесторов. Там компания "Альянс-Юг" планирует строить элеватор с участком сушки и очистки зерна, а также ремонтно-производственной базой и административным корпусом, "Брянская зерновая компания", помимо уже имеющихся мощностей зернового элеватора, будет создавать комплекс по очистке, сушке и хранению зерновых, масличных и бобовых культур, "Зеленая энергия" планирует запустить производство по переработке вторичных полимеров. Запущен и успешно работает проект "Кролково" – ферма по производству диетического мяса кроликов.

— Минэкономразвития отнесло к проблемным и кризисным 99 российских населенных пунктов с градообразующими предприятиями, в том числе поселки Бытошь и Белая Березка Брянской области. Что власти региона предпринимают, чтобы улучшить ситуацию?

— В поселке городского типа Бытошь в 2018 году созданы 104 рабочих места. Там работают два производства, которые делают стеклошарики для дорожной разметки и фары. Также в Бытоши отремонтировали дорогу, достроили тротуары, обустроили дворы, внедрили медицинские информационные системы в поликлинике.

В поселке городского типа Белая Березка одно предприятие – Брянский фанерный комбинат. Он был в предбанкротном состоянии, но сейчас нашли управляющего, предприятие работает. По итогам 2018 года создано 438 рабочих мест. В поселке отремонтирована центральная улица, обустроена дворовая территория, куплено оборудование для медицинского учреждения, укомплектован книжный фонд библиотеки. Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий за январь-май 2019 года выросла на 5,7 процента и составила около 24 тысяч рублей.

— Россельхознадзор в марте оформил первую поставку мяса птицы в Китай, разрешение на поставку получили 23 компании в России, одна из них — из Брянской области. Как идет сейчас этот процесс? Планируете ли расширять поставки Китаю? И насколько вообще для вас Китай приоритетное направление для работы?

— Экспортерами мясной продукции на внешние рынки из Брянской области являются "Брянская мясная компания" и "Брянский бройлер". Оба предприятия уже прошли соответствующие проверки и поставляют свою продукцию в Китай. Например, куриные лапки, у них это считается деликатесом. "Брянский бройлер" к 2024 году планирует поставлять в Китай и Вьетнам почти 146 тысяч тонн готовой продукции на сумму 232 миллиона долларов. Переговоры с вьетнамцами, кстати, сейчас идут, недавно к нам приезжала делегация, которую возглавлял посол Вьетнама в России.

Китайский рынок также исследует брянский агрохолдинг "ОХОТНО". Он активно продвигает свою продукцию – свинину, участвует в международных выставках. "Брянконфи" подбирает рынки сбыта кондитерской продукции в Китай. А "Новоком" с 2018 года реализует экспортные контракты на поставку картофельных чипсов в эту страну.

— Брянские компании планируют наращивать экспорт зерна?

— Да, ожидаем увеличения поставок. Мы увеличили производство зерна в три раза за пять лет. Сейчас производим в два раза больше зерна, чем в лучшие годы советской власти. При этом раньше посевные площади под зерновые были 770 тысяч гектаров, а сегодня 400 тысяч гектаров. Это значит, что эффективность стала в четыре раза выше. Мы идем именно к интенсивному сельскому хозяйству, когда каждый гектар дает качественный продукт, а значит и прибыль.

И если раньше это была черная дыра и говорили, что на земле никогда не будешь богатым, а будешь только горбатым, то сегодня это высокодоходный бизнес.

— Как сообщали японские СМИ, в 2020 году Япония планирует отменить запрет на импорт российской курятины, при этом будет пропускать только мясо из Тульской и Брянской областей. Ведете ли вы переговоры с японскими партнерами по этому вопросу?

— Японская делегация у нас уже была, изучила работу предприятий, технологию производства, теперь решение за ними.

— Планируете ли поездки в другие страны с бизнес-миссиями? Приглашаете ли делегации иностранных инвесторов в Брянск?

— Все бизнес-миссии, как вы сказали, осуществляют наши руководители предприятий по своим направлениям. Субъекты малого и среднего предпринимательства Брянской области этой осенью примут участие в международных выставках в Минске – "Техиннопром", "Деревообработка" и "Продэкспо", а также в выставках в Германии, Узбекистане, Казахстане и Вьетнаме.

Со своей стороны мы ежегодно проводим несколько международных и масштабных мероприятий, куда приезжают и представители власти различных стран и представители бизнеса. Это наш "День Брянского поля", где традиционно собираются ведущие предприятия в сфере АПК. Также мы ждем делегации иностранных инвесторов в Брянск на XVIII Славянский международный экономический форум.

Ну и конечно, знаковое, не только для нашей области, но и для нашей страны в следующем году состоится крупнейший международный форум Potato Days Russia 2020. Брянская область была не случайно выбрана местом проведения. Это мировое признание того, что мы сегодня делаем в отрасли сельского хозяйства, которое стало возможно благодаря тому вниманию и поддержке, которое оказывается отрасли президентом Владимиром Путиным и правительством России. Недавно у нас с визитом в регионе был министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Мы открыли новый современный тепличный комбинат на площади 7,2 гектаров. И на рабочей встрече Дмитрий Николаевич поддержал нашу инициативу провести это значимое мероприятие под патронажем министерства сельского хозяйства РФ.

— Представители каких стран уже приглашены на международный форум Potato Days Russia 2020? Есть ли уже подтверждения от участников? И есть ли планы поставлять брянский картофель в европейские страны?

— Этот форум широко анонсирован одной из крупнейших европейских компаний. А потому мы ждем и приглашаем всех, кто захочет увидеть действительно самые передовые технологии. На нем будут представлены все крупные предприятия ближнего и дальнего зарубежья, а также российские компании: все, кто сегодня занимаются картофелем – от семян до переработки. Это и удобрения, и защита растений, и техника для посадки, обработки, уборки, а также хранение картофеля. Это возможность получить лучший опыт, который затем можно реализовать у нас.

Проведение международного форума в Брянске означает, что нас приняли в свой клуб и посчитали равными среди лучших. И туда не так просто попасть, в прошлом году комиссия приезжала к нам, смотрела поля, посадки, посетила 30 наших предприятий, которые занимаются картофелем. Результат – Брянская область признана мировыми экспертами четвертой картофельной столицей мира. И это большой успех.

У нас сегодня нет проблем с количеством производимой продукции. Нам надо развивать переработку сельхозпродукции. Вот в этом, я уверен, форум нам поможет. Иностранцы посмотрят регион, поймут, что у нас широкий ассортимент качественной продукции, огромный рынок сбыта, а налоги и затраты на производство намного ниже, чем в Европе.