В Приангарье площадь лесных пожаров за выходные выросла в три раза

КРАСНОЯРСК, 2 сен - РИА Новости. Площадь лесных пожаров на территории Иркутской области за выходные увеличилась в три раза и превысила 1,5 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
В пятницу власти сообщали, что площадь пожаров составляет 548 гектаров.
"К утру 2 сентября в лесном фонде Иркутской области действует три пожара общей площадью 1510 гектар. Два из них находятся в Катангском районе, один – в Бодайбинском", - говорится в сообщении.
В четырех регионах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - из-за пожаров был объявлен режим ЧС. Позднее он был снят в Бурятии, Якутии и Приангарье.