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РИА Новости

В Приангарье площадь лесных пожаров за выходные выросла в три раза

10:35 02.09.2019
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© Фото : страница "ГУ МЧС России по Иркутской области" в соцсети вКонтактеТушение лесных пожаров в Иркутской области
Тушение лесных пожаров в Иркутской области
© Фото : страница "ГУ МЧС России по Иркутской области" в соцсети вКонтакте
Тушение лесных пожаров в Иркутской области. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 сен - РИА Новости. Площадь лесных пожаров на территории Иркутской области за выходные увеличилась в три раза и превысила 1,5 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
В пятницу власти сообщали, что площадь пожаров составляет 548 гектаров.
"К утру 2 сентября в лесном фонде Иркутской области действует три пожара общей площадью 1510 гектар. Два из них находятся в Катангском районе, один – в Бодайбинском", - говорится в сообщении.
В четырех регионах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - из-за пожаров был объявлен режим ЧС. Позднее он был снят в Бурятии, Якутии и Приангарье.
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