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РИА Новости
Культура

Южнокорейский триллер откроет фестиваль "Меридианы Тихого" во Владивостоке

10:42 02.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" открылся во Владивостоке
Кинофестиваль стран АТР Меридианы Тихого открылся во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Детективный триллер корейского режиссера Ли Вон-Тхе "Гангстер, Коп и Дьявол" и мелодрама Оксаны Карас "Выше неба" откроют международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке, сообщает оргкомитет фестиваля.
"Программа фестиваля включает 17 секций, в которых покажут самые важные новинки нынешнего кинематографического сезона. - говорится в сообщении. - В конкурсной программе фестиваля Россию представляют два фильма: "Мальчик русский" Александра Золотухина и "Большая поэзия" Александра Лунгина".
В секции "Панорама" ожидается показ главных хитов ведущих мировых режиссеров - Абеля Феррары, Дяо Инаня, Брюно Дюмона, Альберта Серра, Корнелиу Порумбою. В честь знаменательной даты – 100-летия кинематографа Республики Корея – кураторы фестиваля подготовили ретроспективу, которая составлена из знаковых фильмов, определивших современный облик корейского кино.
Основные показы XVII международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" состоятся в кинотеатре "Океан IMAX" и "Уссури". Творческие встречи с создателями картин и актерами, а также мастер-классы и лекции киноведов и кинокритиков пройдут в кинотеатре "Океан IMAX".
Фестиваль "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 13 по 19 сентября. Режиссеры из Китая, Японии, Чили, Кореи, США, Вьетнама и других стран представят свои работы жюри под председательством российского режиссера Анны Меликян. Президентом фестиваля в этом году стал актер Константин Хабенский.
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