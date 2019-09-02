Южнокорейский триллер откроет фестиваль "Меридианы Тихого" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Детективный триллер корейского режиссера Ли Вон-Тхе "Гангстер, Коп и Дьявол" и мелодрама Оксаны Карас "Выше неба" откроют международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке, сообщает оргкомитет фестиваля.

"Программа фестиваля включает 17 секций, в которых покажут самые важные новинки нынешнего кинематографического сезона. - говорится в сообщении. - В конкурсной программе фестиваля Россию представляют два фильма: "Мальчик русский" Александра Золотухина и "Большая поэзия" Александра Лунгина".

В секции "Панорама" ожидается показ главных хитов ведущих мировых режиссеров - Абеля Феррары, Дяо Инаня, Брюно Дюмона, Альберта Серра, Корнелиу Порумбою. В честь знаменательной даты – 100-летия кинематографа Республики Корея – кураторы фестиваля подготовили ретроспективу, которая составлена из знаковых фильмов, определивших современный облик корейского кино.

Основные показы XVII международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" состоятся в кинотеатре "Океан IMAX" и "Уссури". Творческие встречи с создателями картин и актерами, а также мастер-классы и лекции киноведов и кинокритиков пройдут в кинотеатре "Океан IMAX".