Посол: даты новой встречи России, Австралии и Нидерландов по MH17 пока нет

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Даты новых консультаций в трехстороннем формате между Россией, Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing MH17 на востоке Украины пока нет, есть надежда, что будет больше переговоров позже в течение этого года, заявил в интервью РИА Новости австралийский посол в РФ Грейм Михан.

Посол подтвердил, что обсуждения продолжаются, они "были и будут".

"Я знаю, что дискуссии продолжаются с марта. Были недавно переговоры, и я надеюсь, будет больше переговоров позже в течение текущего года, но я не располагаю информацией о дате", - сказал собеседник агентства.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по самолету. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.