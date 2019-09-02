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РИА Новости

Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17

10:28 02.09.2019 (обновлено: 11:11 02.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЭксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Канберра уверена в профессионализме Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.
В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
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"Конечно, для меня, я не пытаюсь сам анализировать или подвергать сомнению доказательства, но я уверен в профессионализме следователей. Я знаю, что они подвергают очень тщательному и внимательному анализу все доказательства. Так что я думаю, после такого тщательного анализа их доводы мне кажутся разумными", - сказал он в интервью РИА новости, отвечая на вопрос о новых данных расследования.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Читайте полный текст интервью Грейма Михана >>
Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
17 июля 2017, 11:00РИА Новости
Расследование крушения малайзийского Boeing под ДонецкомКрушение самолета Boeing 777 малайзийских авиалиний, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Подробнее о расследовании обстоятельств катастрофы — в инфографике Ria.ru.
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MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Владимир ПутинМоскваАвстралияРоссияУкраинаВ мире
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