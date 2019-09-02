Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Канберра уверена в профессионализме Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.

В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

"Конечно, для меня, я не пытаюсь сам анализировать или подвергать сомнению доказательства, но я уверен в профессионализме следователей. Я знаю, что они подвергают очень тщательному и внимательному анализу все доказательства. Так что я думаю, после такого тщательного анализа их доводы мне кажутся разумными", - сказал он в интервью РИА новости, отвечая на вопрос о новых данных расследования.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.