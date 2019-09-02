Канберра рассмотрит обращение Реша по делу о МН17, если оно поступит

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Канберра рассмотрит обращение немецкого детектива Йозефа Реша с доказательствами о крушении МН17, если оно поступит, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.

Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Детектив сказал тогда, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за неё, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него.

"Конечно, очень рады будем рассмотреть его, и я думаю, ССГ рассмотрит любую новую информацию, от него или от кого бы то ни было еще. Мы не закрываемся ни от какой новой информации", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.