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РИА Новости

Канберра рассмотрит обращение Реша по делу о МН17, если оно поступит

10:28 02.09.2019 (обновлено: 11:07 02.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Канберра рассмотрит обращение немецкого детектива Йозефа Реша с доказательствами о крушении МН17, если оно поступит, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Детектив сказал тогда, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за неё, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него.
Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур
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"Конечно, очень рады будем рассмотреть его, и я думаю, ССГ рассмотрит любую новую информацию, от него или от кого бы то ни было еще. Мы не закрываемся ни от какой новой информации", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Йозеф Реш, расследовавший по частному заказу катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом, на прошлой неделе повторно обратился с открытым письмом к международному следствию во главе с прокуратурой Нидерландов, он по-прежнему готов публично передать Совместной следственной группе доказательства по делу. При этом он готов рассматривать и другие "прозрачные способы" обнародования имеющейся у него информации.
Читайте полный текст интервью Грейма Михана >>
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MH17. РасследованиеКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомГерманияАвстралияРоссияВ мире
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