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РИА Новости

В Чехии остановили расследование по уголовному делу против премьера

10:23 02.09.2019
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© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш . Архивное фото
ПРАГА, 2 сен – РИА Новости. Госпрокурор Ярослав Шарох остановил расследование по уголовному делу об обвинении премьера Чехии и долларового миллиардера Андрея Бабиша в незаконном получении на одну из его фирм в 2008 году субсидии ЕС в размере 2 миллионов евро, это решение предстоит еще обсудить руководству горпрокуратуры Праги, сообщило в понедельник Чешское ТВ.
"Решение прокурора ожидали шесть обвиняемых по данному делу. Помимо премьера Андрея Бабиша были обвинены также его жена, его дочь от первого брака, брат жены и еще два бывших сотрудника фирмы", - говорится в сообщении.
В случае, если бы прокуратура обвинила премьера в финансовом преступлении, ему грозило бы тюремное заключение сроком до 10 лет.
В воскресенье, выступая по TV Prima, Бабиш заявил, что даже если против него будет вынесено обвинение, это ничего не изменит и он останется на посту премьера.
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