Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Австралия не будет размещать на своей территории ракеты средней дальности, если США обратятся с таким запросом, заявил посол страны в России Грейм Михан.

Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия ДРСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Позже министр обороны Австралии Линда Рейнолдс сообщила, что США не обращались к Канберре с запросом о размещении на территории страны ракет средней дальности.

"Оба - наш министр обороны и наш премьер-министр (Скотт Моррисон – ред.) – сказали, что мы не будем размещать. Конечно, я не могу предсказать, что новый премьер-министр или новое правительство может сделать через пять-десять лет, но наш премьер-министр сказал, что мы не будем, и это достаточно ясный и определённый ответ", - сказал дипломат в интервью РИА новости.