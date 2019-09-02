Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T11:11Z
https://ria.ru/20190902/1558151129.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155809/63/1558096371_0:76:514:365_1036x0_80_0_0_6fab99e8b50baecf2d3dfe33a12426ed.jpg
РИА Новости

Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол

10:22 02.09.2019 (обновлено: 11:11 02.09.2019)
424
© Фото : Twitter.com/@PosolAustralia Грейм Михан
Грейм Михан
© Фото : Twitter.com/@PosolAustralia
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Австралия не будет размещать на своей территории ракеты средней дальности, если США обратятся с таким запросом, заявил посол страны в России Грейм Михан.
Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия ДРСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Позже министр обороны Австралии Линда Рейнолдс сообщила, что США не обращались к Канберре с запросом о размещении на территории страны ракет средней дальности.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
27 августа, 14:36РИА Новости
Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет в АТР
"Оба - наш министр обороны и наш премьер-министр (Скотт Моррисон – ред.) – сказали, что мы не будем размещать. Конечно, я не могу предсказать, что новый премьер-министр или новое правительство может сделать через пять-десять лет, но наш премьер-министр сказал, что мы не будем, и это достаточно ясный и определённый ответ", - сказал дипломат в интервью РИА новости.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Читайте полный текст интервью Грейма Михана >>
1061000
Обсудить 2
Скотт МоррисонСергей ЛавровМИД РФМинистерство обороны СШАВладимир ПутинМоскваАвстралияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945
Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
РИА
Новости
Газодобывающее предприятие на Украине
В Минэнерго Украины призвали начать переговоры с Россией по транзиту газа
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Канберра рассмотрит обращение Реша по делу о МН17, если оно поступит
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии подал в отставку
Лента
новостей
Адвокат Валентин Рыбин
Адвокат: обмена заключенными между Москвой и Киевом в понедельник не будет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО в Москве. 2 сентября 2019
Лавров назвал ситуацию вокруг СВПД тревожной
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер Эстонии по-русски поздравил школьников с новым учебным годом
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Украинского министра образования высмеяли за ошибки в тексте
РИА Новости. Алексей Юшенков
Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ
Мужчина с флагами Ирана
Иран заявил о сближении позиций Тегерана и Парижа по ядерной сделке
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
В Чехии остановили расследование по уголовному делу против премьера
Президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Майк Пенс во время совместной пресс-конференции в Варшаве. 2 сентября 2019
Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини заявила о самом крупном пакете помощи Украине за всю историю ЕС
Вице-президент США Майк Пенс
Польша и США подписали декларацию о безопасности создания сети 5G
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО в Москве. 1 сентября 2019
США подорвали репутацию доллара санкциями против Ирана, заявил Лавров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1"М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
17:59Зариф подтвердил проведение совместных военных учений с Россией
17:59Чешский депутат назвал памятник Коневу символом освобождения Чехословакии
17:51МИД Египта выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Каире
17:51RT представил документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов"
Лента новостейМолния