Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Австралия не будет размещать на своей территории ракеты средней дальности, если США обратятся с таким запросом, заявил посол страны в России Грейм Михан.
Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия ДРСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Позже министр обороны Австралии Линда Рейнолдс сообщила, что США не обращались к Канберре с запросом о размещении на территории страны ракет средней дальности.
"Оба - наш министр обороны и наш премьер-министр (Скотт Моррисон – ред.) – сказали, что мы не будем размещать. Конечно, я не могу предсказать, что новый премьер-министр или новое правительство может сделать через пять-десять лет, но наш премьер-министр сказал, что мы не будем, и это достаточно ясный и определённый ответ", - сказал дипломат в интервью РИА новости.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.