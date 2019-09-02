Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T18:20Z
https://ria.ru/20190902/1558150909.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151923/31/1519233141_0:424:2885:2047_1036x0_80_0_0_49c23967ab93911667d12c3bfe2ae99a.jpg
РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии

10:14 02.09.2019 (обновлено: 18:20 02.09.2019)
53867
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 сен — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире польского телевидения обвинил Россию в том, что его страна не получила послевоенные репарации от Германии.
По его словам, "Россия приняла такое решение" и "Польша не была суверенна" в нем. Он также настаивает на том, что вопрос репараций не закрыт.
Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году
Вчера, 17:35РИА Новости
В Польше пообещали "выставить счет" Германии за Вторую мировую войну
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. С 1954-го их взимание прекратилось по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики.
Однако в последнее время в Варшаве вновь начали требовать выплат. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что это "вопрос истины и ответственности" и он все еще открыт.
В мае польская парламентская группа по вопросам военных репараций вычислила, что страна может требовать от Германии выплаты еще примерно триллиона долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Накануне в день 80-летия начала Второй мировой войны премьер-министр Матеуш Моравецкий также напомнил о репарациях.
В свою очередь, в Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты, поскольку нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1954 году.
Мимо кассы
17:02РИА Новости
Мимо кассы
4881516273176
Обсудить 140
80 лет с начала Второй мировой войныМариуш БлащакВторая мировая война (1939-1945)ПольшаГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Польша это один из разжигателей Второй Мировой войны, ещё и репараций хотят, вот это наглость.
2 сентября, 10:51
ВРВиктор Ростов
26901002
Отхватили от Германии самые большие территории, еще и репараций хотят. Наглость второе счастье. Пусть тогда территории возвращают.
2 сентября, 10:59
ARAlex Rin
26910001
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
РИА
Новости
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии подал в отставку
Лента
новостей
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Украинского министра образования высмеяли за ошибки в тексте
Сергей Кирпиченко
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Гей-парад
Гена гомосексуальности нет. Почему это плохая новость
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп объяснил, зачем он хочет девальвировать доллар
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин ответил на критику правительства по темпам строительства Восточного
Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
Девочку из Башкирии, чью мать подозревают в убийстве, поместили в приют
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
В Госдепе прокомментировали авиаудары по Идлибу
Митрополит Галльский Эммануил
Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому
Разрушенное здание в провинции Идлиб. Архив
В МИД удивились решению Вашингтона нанести удар по Идлибу
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине
"Верни триллион": Трамп прицепился к долгу китайских императоров
Певица Наргиз Закирова
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1"М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
17:59Зариф подтвердил проведение совместных военных учений с Россией
17:59Чешский депутат назвал памятник Коневу символом освобождения Чехословакии
17:51МИД Египта выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Каире
17:51RT представил документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов"
Лента новостейМолния