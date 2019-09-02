Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии

80 лет с начала Второй мировой войны

ВАРШАВА, 2 сен — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире польского телевидения обвинил Россию в том, что его страна не получила послевоенные репарации от Германии.

По его словам, "Россия приняла такое решение" и "Польша не была суверенна" в нем. Он также настаивает на том, что вопрос репараций не закрыт.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. С 1954-го их взимание прекратилось по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики.

Однако в последнее время в Варшаве вновь начали требовать выплат. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что это "вопрос истины и ответственности" и он все еще открыт.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В мае польская парламентская группа по вопросам военных репараций вычислила, что страна может требовать от Германии выплаты еще примерно триллиона долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Накануне в день 80-летия начала Второй мировой войны премьер-министр Матеуш Моравецкий также напомнил о репарациях.