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РИА Новости

В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка

10:13 02.09.2019 (обновлено: 16:05 02.09.2019)
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© РИА Новости / В. КолетаевДворец культуры имени С.М. Кирова в Самаре
Дворец культуры имени С.М. Кирова в Самаре
© РИА Новости / В. Колетаев
Дворец культуры имени С.М. Кирова в Самаре. Архивное фото
САМАРА, 2 сен – РИА Новости. Школьную линейку, посвященную Дню знаний, отменили у Дворца культуры имени Кирова в Самаре, где из-за падения мраморной плиты погиб десятилетний мальчик, сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
Ранее СУСК по региону сообщало, что днем 1 сентября в Кировском районе Самары с облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на 10-летнего ребенка обрушилась мраморная плита. От полученных повреждений мальчик скончался. Следователи и прокуратура начали проверку.
"Линейки в ДК Кирова у 120-й школы не будет. Расписание и место проведение уточните у классного руководителя", - написал Акопьян в Twitter.
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