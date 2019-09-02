В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка

Ранее СУСК по региону сообщало, что днем 1 сентября в Кировском районе Самары с облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на 10-летнего ребенка обрушилась мраморная плита. От полученных повреждений мальчик скончался. Следователи и прокуратура начали проверку.