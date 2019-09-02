В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка

САМАРА, 2 сен – РИА Новости. Школьную линейку, посвященную Дню знаний, отменили у Дворца культуры имени Кирова в Самаре, где из-за падения мраморной плиты погиб десятилетний мальчик, сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
Ранее СУСК по региону сообщало, что днем 1 сентября в Кировском районе Самары с облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на 10-летнего ребенка обрушилась мраморная плита. От полученных повреждений мальчик скончался. Следователи и прокуратура начали проверку.
"Линейки в ДК Кирова у 120-й школы не будет. Расписание и место проведение уточните у классного руководителя", - написал Акопьян в Twitter.