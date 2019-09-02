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РИА Новости
Культура

Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ

10:15 02.09.2019
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РИА Новости. Алексей Юшенков
РИА Новости. Алексей Юшенков
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Супруга солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод, сообщает Starhit.
По данным издания, Марина Банкова обратилась в Пресненский суд Москвы. Первое заседание по делу состоялось 20 августа, супругам дали время на примирение до 10 сентября. После этого артист "пополнит ряды завидных холостяков", отмечает журнал.
Григорьев-Апполонов и Банкова прожили в браке 16 лет, у них двое сыновей. Пока неизвестно, с кем из родителей дети останутся после развода.
Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов
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