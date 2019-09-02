Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ

По данным издания, Марина Банкова обратилась в Пресненский суд Москвы. Первое заседание по делу состоялось 20 августа, супругам дали время на примирение до 10 сентября. После этого артист "пополнит ряды завидных холостяков", отмечает журнал.

Григорьев-Апполонов и Банкова прожили в браке 16 лет, у них двое сыновей. Пока неизвестно, с кем из родителей дети останутся после развода.