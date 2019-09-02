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РИА Новости

Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:04 02.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 37 нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 17 раз", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что по территории ДНР выпущено 82 мины и снаряда, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы трех населенных пунктов республики, сообщили в ведомстве.
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