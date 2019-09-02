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РИА Новости

Израильские военные инсценировали ранения после обстрелов, пишут СМИ

10:01 02.09.2019 (обновлено: 10:02 02.09.2019)
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
Израильские военнослужащие. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Израильская армия инсценировала ранения солдат после обстрела из Ливана и провела демонстративную эвакуацию, сообщают местные СМИ.
Ранее израильские власти сообщили, что потерь среди израильских солдат и граждан в результате обстрела со стороны Ливана нет.
Издание Times of Israel, полагает, что эта операция по эвакуации, снятая на видео, "вероятно, была разработана, чтобы убедить ливанское движение "Хезболлах", что оно в достаточной мере ответило на недавние удары Израиля".
Как пишет издание "Йедиот ахронот", на место прибыл вертолет и эвакуировал двух военнослужащих, на телах которых краской изобразили следы крови.
"Солдат обследовали в отделении оказания первой помощи, после чего они были выписаны без лечения", - приводит издание слова представителя больницы, куда были доставлены военнослужащие.
На запрос РИА Новости израильская армия отказалась комментировать данную информацию.
В воскресенье со стороны Ливана были выпущены несколько противотанковых ракет по израильской приграничной армейской базе и военной технике. В ответ армия Израиля нанесла удары по югу Ливана. На данный момент израильские военные называют исчерпанным на "тактическом уровне" обмен ударами с боевиками ливанского движения "Хезболлах" на границе двух стран.
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Война в СирииТель-АвивИзраильЛиванВ мире
Популярные комментарии
Обломалась антисемитам радоваться смерти израильтян, вот теперь от своего бессилия, раздувают щеки.
2 сентября, 12:00
Татьяна Новикова
1600000
Применяемым военным хитростям - века, если не тысячелетия. Военная энциклопедия утверждает, что она включает в себя "интеллект, способность прогнозировать развитие событий, наличие боевого опыта и умение извлекать из него уроки, способность мыслить творчески, принимать оригинальные решения и воплощать их в жизнь". Одобряет. По данным википедии она "не нарушает никаких законов войны и норм международного права". Правда, это ведь "пишут СМИ" - т. е. факт не доказан. Журналисты обожают выгодных им уток. Пусть их - зарабатывают.
2 сентября, 11:16
ri.tank2016
1300000
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