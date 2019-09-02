Израильские военные инсценировали ранения после обстрелов, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Израильская армия инсценировала ранения солдат после обстрела из Ливана и провела демонстративную эвакуацию, сообщают местные СМИ.

Ранее израильские власти сообщили, что потерь среди израильских солдат и граждан в результате обстрела со стороны Ливана нет.

(נדרשתי לצייץ מחדש) תרגיל ההונאה שצהל נקט אחה״צ: המסוק לא פינה פצועים כי לא היו פצועים. הפינוי המוסק כולו תוכנן מראש כפעולת הונאה, שמטרתה לגרום לחיזבאללה לחשוב שהצליח לפגוע בחיילים. שימו לב לרמת ההפקה pic.twitter.com/EYWuUNdt2p — רועי שרון Roy Sharon (@roysharon11) September 1, 2019

Издание Times of Israel , полагает, что эта операция по эвакуации, снятая на видео, "вероятно, была разработана, чтобы убедить ливанское движение "Хезболлах", что оно в достаточной мере ответило на недавние удары Израиля".

Как пишет издание " Йедиот ахронот ", на место прибыл вертолет и эвакуировал двух военнослужащих, на телах которых краской изобразили следы крови.

"Солдат обследовали в отделении оказания первой помощи, после чего они были выписаны без лечения", - приводит издание слова представителя больницы, куда были доставлены военнослужащие.

На запрос РИА Новости израильская армия отказалась комментировать данную информацию.