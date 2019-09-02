Израильские военные инсценировали ранения после обстрелов, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Израильская армия инсценировала ранения солдат после обстрела из Ливана и провела демонстративную эвакуацию, сообщают местные СМИ.
Ранее израильские власти сообщили, что потерь среди израильских солдат и граждан в результате обстрела со стороны Ливана нет.
(נדרשתי לצייץ מחדש) תרגיל ההונאה שצהל נקט אחה״צ: המסוק לא פינה פצועים כי לא היו פצועים. הפינוי המוסק כולו תוכנן מראש כפעולת הונאה, שמטרתה לגרום לחיזבאללה לחשוב שהצליח לפגוע בחיילים. שימו לב לרמת ההפקה pic.twitter.com/EYWuUNdt2p— רועי שרון Roy Sharon (@roysharon11) September 1, 2019
Издание Times of Israel, полагает, что эта операция по эвакуации, снятая на видео, "вероятно, была разработана, чтобы убедить ливанское движение "Хезболлах", что оно в достаточной мере ответило на недавние удары Израиля".
Как пишет издание "Йедиот ахронот", на место прибыл вертолет и эвакуировал двух военнослужащих, на телах которых краской изобразили следы крови.
"Солдат обследовали в отделении оказания первой помощи, после чего они были выписаны без лечения", - приводит издание слова представителя больницы, куда были доставлены военнослужащие.
На запрос РИА Новости израильская армия отказалась комментировать данную информацию.
В воскресенье со стороны Ливана были выпущены несколько противотанковых ракет по израильской приграничной армейской базе и военной технике. В ответ армия Израиля нанесла удары по югу Ливана. На данный момент израильские военные называют исчерпанным на "тактическом уровне" обмен ударами с боевиками ливанского движения "Хезболлах" на границе двух стран.