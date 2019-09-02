Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Создание сверхтяжелой ракеты "Енисей" для полетов на Луну оценивается в сумму от 1 до 1,7 триллиона рублей, рассказал в интервью газете " Создание сверхтяжелой ракеты "Енисей" для полетов на Луну оценивается в сумму от 1 до 1,7 триллиона рублей, рассказал в интервью газете " Ведомости " вице-премьер РФ Юрий Борисов.

В марте глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что разработка и создание ракеты сверхтяжелого класса, строительство под нее стартового стола и разработка и создание лунного корабля уложатся в 740 миллиардов рублей. При этом, по данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, только на ракету потребуется от 1,2 до 1,5 трлн рублей. В августе Рогозин заявил, что "Енисей" "примерно в четыре раза будет дешевле" американской сверхтяжелой SLS, испытательный пуск которой планируется на 2020 год.

"У нас нет конечных параметров, в том числе стоимостных. Программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется от 1 трлн до 1,7 трлн руб. Это огромный разброс, так нельзя планировать. Роскосмос должен закончить эскизный технический проект, составной частью которого будут технико-экономическое обоснование и порядок дальнейших работ", - сказал он.

Пока проект "Енисей" существует только на бумаге. Ракету планируется разработать и создать в рамках Федеральной целевой программы до 2030 года, которая еще не утверждена правительством.

Сейчас в разных странах разрабатывается уже третье поколение сверхтяжелых носителей. В США это SLS, в России - "Енисей", в Китае - "Чанчжэн-9". Помимо этого, частная американская компания SpaceX в 2018 году провела испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ведет разработку еще более тяжелой BFR. В марте НПО "Энергомаш", создающее ракетные двигатели, сообщало, что Россия отстает на 3 года от большинства космических держав в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса для освоения Луны.