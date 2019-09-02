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РИА Новости

На Дальнем Востоке остаются подтопленными 86 населенных пунктов

09:53 02.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Почти 90 населенных пунктов в Дальневосточном федеральном округе остаются подтопленными из-за паводка, сообщает МЧС РФ.
"В Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области остаются подтопленными 86 населенных пунктов. Максимальное число приходится на Еврейскую АО, где подтоплено 47 населенных пунктов, и Хабаровский край, в котором подтоплено 37 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Как уточнили МЧС, в течение суток подтопило еще два населенных пункта в Еврейской автономной области. При этом в Хабаровском крае один населенный пункт освободился от воды. Отрезанных населенных пунктов нет, отметили ведомстве.
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