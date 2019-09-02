В Новой Москве двухлетний ребенок ушел из дома по недосмотру родителей

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Найденный 29 августа двухлетний мальчик в Новой Москве оказался на улице по недосмотру родителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают родителей двухлетнего ребенка, которого, как сообщалось, бросили на пороге здания в Новомосковском административном округе Москвы. Инцидент произошёл в посёлке Фабрики имени 1-го Мая.

"По имеющийся информации, 29 августа в поселении Рязановское, поселка Фабрики имени 1 Мая на улице был обнаружен двухлетний ребенок без сопровождения взрослых. Прибывшие на место медики скорой помощи осмотрели малыша. Ребенок полностью здоров, следов жестокого обращения на теле нет. Как выяснилось, мальчик по недосмотру родителей самостоятельно вышел из квартиры", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на данный момент ребёнок находится с матерью, его жизни ничего не угрожает. Семья зарегистрирована в Подмосковье, однако временно проживает у родственников в Новой Москве. Как уточнили в пресс-службе департамента, семья является многодетной, а мать имеет третью группу инвалидности и временно не работает.

Специалистам соцзащиты было известно об этой семье, так как ранее они уже ее навещали после жалобы от соседей.

"Ранее специалисты соцслужбы вместе с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних навещали семью. Один из визитов был связан с жалобой соседей. На момент проверки в квартире был беспорядок, требовался косметический ремонт. После инцидента с мальчиком в тот же день специалисты снова вышли по адресу проживания семьи", - добавили в соцзащите.