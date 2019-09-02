В Киеве украли номера с автомобиля сотрудника посольства России

"С автомобиля Volkswagen Touran, который принадлежит посольству РФ, сняли автомобильные номера. С заявлением об этом обратился сотрудник посольства, гражданин РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, знаки украли, когда автомобиль был припаркован рядом с жилым домом. Возбуждено уголовное дело по статье "кража", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.