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РИА Новости

В Киеве украли номера с автомобиля сотрудника посольства России

09:46 02.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Номерные знаки украли с автомобиля сотрудника посольства РФ в Киеве, передает в понедельник агентство УНН со ссылкой на правоохранителей.
"С автомобиля Volkswagen Touran, который принадлежит посольству РФ, сняли автомобильные номера. С заявлением об этом обратился сотрудник посольства, гражданин РФ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, знаки украли, когда автомобиль был припаркован рядом с жилым домом. Возбуждено уголовное дело по статье "кража", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
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