Страх бюрократии

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Страхи/Ошибки Страх бюрократии

Научного названия у этого страха нет, но вряд ли найдется человек, который с радостью оформляет налоговую декларацию или заполняет анкету для визы. Отстоять очередь из нескольких человек — для многих уже испытание. Почему мы боимся документов и госконтор? Откуда в чиновниках чувство превосходства над другими, и зачем мы сами перед ними заискиваем?