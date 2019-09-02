Страх бюрократии

Как не попасть под каток бюрократической машины? Откуда берется тревога перед заполнением документов, и как с ней справиться? Как правильно общаться с работниками государственных учреждений, которые требуют от вас "еще один документ"?
Вместе с психологом и тренером Константином Рязанцевым, адвокатом и психологом Дарьей Кристаль, носителем страха — студенткой Алисой — разбираем ошибки, которые мы допускаем в общении с представителями власти, и даем конкретные рекомендации, как себя с ними вести.
01:50 насколько этот страх популярен
04:00 какие корни у страха
09:15 правила конструктивного общения с госслужащими
13:15 как быть, если вы подозреваете, что чиновник может принять решение не в вашу пользу
16:00 что ни в коем случае нельзя делать, общаясь с чиновником
22:15 о чем нужно помнить, заполняя и подписывая документы
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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