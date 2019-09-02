ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Центробанк рассматривает возможность передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
В начале июня в закон о техосмотре внесли изменения, согласно которым, в частности, становится обязательной фотофиксация диагностики автомобиля с привязкой к геолокации и времени его прохождения. К середине 2020 года операторы должны провести переаккредитацию. На РСА возложили обязанность по проверке пунктов ТО. Уже ко второму полугодию 2021-го союз должен будет проверить всех операторов, которых сейчас насчитывается более пяти тысяч.
15 августа, 09:32РадиоВ России хотят ужесточить правила техосмотра
В Банке России считают, что у РСА нет "фактических и финансовых возможностей" провести такие проверки в срок.
Они опасаются, что ситуация может привести к тому, что водители перестанут оформлять диагностические карты, которые необходимы для покупки полиса ОСАГО, и все закончится дестабилизацией как рынка техосмотра, так и рынка "автогражданки".
В свою очередь, в РСА также обеспокоены отсутствием нужных мощностей, но союз ищет пути, чтобы исправить ситуацию без передачи полномочий.
Ранее союз направил в ЦБ, Минфин, Минэкономразвития и правительство предложения по урегулированию вопроса. Среди них увеличение переходного периода для подтверждения аккредитации с года до двух лет, то есть период проверки увеличится до середины 2022 года.