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РИА Новости

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

09:38 02.09.2019 (обновлено: 13:51 02.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЛегковые автомашины въезжают в диагностический корпус пункта государственного технического осмотра автомобилей
Легковые автомашины въезжают в диагностический корпус пункта государственного технического осмотра автомобилей
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Центробанк рассматривает возможность передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
В начале июня в закон о техосмотре внесли изменения, согласно которым, в частности, становится обязательной фотофиксация диагностики автомобиля с привязкой к геолокации и времени его прохождения. К середине 2020 года операторы должны провести переаккредитацию. На РСА возложили обязанность по проверке пунктов ТО. Уже ко второму полугодию 2021-го союз должен будет проверить всех операторов, которых сейчас насчитывается более пяти тысяч.
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В Банке России считают, что у РСА нет "фактических и финансовых возможностей" провести такие проверки в срок.
Они опасаются, что ситуация может привести к тому, что водители перестанут оформлять диагностические карты, которые необходимы для покупки полиса ОСАГО, и все закончится дестабилизацией как рынка техосмотра, так и рынка "автогражданки".
В свою очередь, в РСА также обеспокоены отсутствием нужных мощностей, но союз ищет пути, чтобы исправить ситуацию без передачи полномочий.
Ранее союз направил в ЦБ, Минфин, Минэкономразвития и правительство предложения по урегулированию вопроса. Среди них увеличение переходного периода для подтверждения аккредитации с года до двух лет, то есть период проверки увеличится до середины 2022 года.
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ОСАГОМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Мысль хорошая, но центробанк это не государственное, а некое юридическое лицо от 2 декабря 1990 года с председятелем в лице Набибубиной. Снова подмена понятий на очередную дойку, не более.
2 сентября, 10:18
aa.yast
5602002
Ой таки на Украине все восстали и чегой-то там смели.. Как оказалось смели все производство и бюджет, а не то что им очень хотелось...
2 сентября, 10:43
ssidorjan1919
13610013
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