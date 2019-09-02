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РИА Новости

Рогозин ответил на критику правительства по темпам строительства Восточного

09:34 02.09.2019 (обновлено: 11:09 02.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.

"А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле", — написал он в Twitter .

Накануне вице-премьер Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" заявил, что кабмин недоволен темпами строительства Восточного, второй этап которого начался этим летом.
По информации СМИ, в понедельник Дмитрий Медведев проведет на эту тему совещание с членами правительства, а в конце недели Владимир Путин лично посетит космодром. Кроме того, речь, возможно, пойдет о смене подрядчика (ПСО "Казань"): как пишут "Ведомости", Минобороны может достроить Восточный самостоятельно.
Космодром Восточный
5 июля, 00:24РИА Новости
Космодром "Восточный"

Строительство космодрома Восточный

Первоначально к строительству планировали приступить по завершении работ по созданию наземной инфраструктуры для ракеты "Союз", то есть в 2016-2017 годах. На второй стадии возведения космодрома (стартового стола под ракету "Ангара") неоднократно возникали проблемы с выбором подрядчика.
Работы должны быть завершены в 2022 году, чтобы успеть подготовиться к первому пуску "Ангары" в 2023-м.
В конце июля Дмитрий Рогозин рассказал о "большой беде", которая преследует строителей на Восточном: он отметил, что на Дальнем Востоке месяцами идут дожди, котлован под стартовые сооружения постоянно заливает, но, по словам главы "Роскосмоса", строительство идет по плану.
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
03:00Радио
НПО Энергомаш приступает к изготовлению двигателей "Ангары" для Восточного
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Юрий Борисов (военный деятель)Дальний ВостокВедомостиАнгара (ракета)СоюзРоскосмосДмитрий РогозинМоскваРоссияРИА Наука
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