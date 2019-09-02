Рогозин ответил на критику правительства по темпам строительства Восточного

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.
Сегодня на строительстве второй очереди космодрома Восточный будет залито 1.5 тысячи кубов бетона pic.twitter.com/JuTd4f9VTU— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) September 2, 2019
Накануне вице-премьер Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" заявил, что кабмин недоволен темпами строительства Восточного, второй этап которого начался этим летом.
По информации СМИ, в понедельник Дмитрий Медведев проведет на эту тему совещание с членами правительства, а в конце недели Владимир Путин лично посетит космодром. Кроме того, речь, возможно, пойдет о смене подрядчика (ПСО "Казань"): как пишут "Ведомости", Минобороны может достроить Восточный самостоятельно.
5 июля, 00:24РИА НовостиКосмодром "Восточный"
Строительство космодрома Восточный
Первоначально к строительству планировали приступить по завершении работ по созданию наземной инфраструктуры для ракеты "Союз", то есть в 2016-2017 годах. На второй стадии возведения космодрома (стартового стола под ракету "Ангара") неоднократно возникали проблемы с выбором подрядчика.
Работы должны быть завершены в 2022 году, чтобы успеть подготовиться к первому пуску "Ангары" в 2023-м.
В конце июля Дмитрий Рогозин рассказал о "большой беде", которая преследует строителей на Восточном: он отметил, что на Дальнем Востоке месяцами идут дожди, котлован под стартовые сооружения постоянно заливает, но, по словам главы "Роскосмоса", строительство идет по плану.