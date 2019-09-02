Авиаперевозчики предупредили о возможном подорожании билетов, пишут СМИ

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. По итогам текущего года авиабилеты подорожают на девять-десять процентов по сравнению с 2018-м, По итогам текущего года авиабилеты подорожают на девять-десять процентов по сравнению с 2018-м, пишут "Известия" со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова.

Эксперт пояснил, что авиаперевозчики получают прибыль во втором и третьем кварталах года, а в первом и четвертом их деятельность убыточна.

"Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается". Борис Шокуров

Согласно подсчетам АЭВТ, в первом квартале авиакомпании уже потеряли 45 миллиардов рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

При этом, по оценке эксперта Института экономики транспорта ВШЭ Андрея Крамаренко, в этом году убытки перевозчиков будут меньше, чем в прошлом, поскольку 1 октября НДС для перевозок по внутренним авиалиниям, которые не проходят через Москву, снизят до нуля. Кроме того, рост стоимости авиабилетов опережает инфляцию, заявил он.

Отмечается, что компании поднимают цены на билеты, в частности, из-за подорожания авиакеросина и избыточного количества мест в действующем флоте.

Одна из мер поддержки авиакомпаний в условиях повышения цен на топливо — демпфер на керосин, вступивший в действие первого августа. Однако представители авиаперевозчиков, в том числе "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", отметили недостаточную эффективность механизма.

В пресс-службе Минфина подчеркнули, что авиаперевозчики смогут получить выплаты в рамках демпфера, если нефть подорожает до 65 долларов за баррель.

Кроме того, с 2015 года авиакомпаниям компенсируют часть расходов на приобретение керосина в размере 3024 рублей за тонну, отметили в ведомстве.

Чего ждать?

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин ранее отмечал, что подорожание топлива пока не отразилось на ценах для пассажиров.

"Более того, большинство туроператоров пока берут эту нагрузку, связанную со скачком цен, на себя и не перекладывают ее на туристов", — отмечал он.

В то же время, Горин выразил предположение, что если динамика продолжится, в долгосрочной перспективе повышения стоимости не избежать.

"Если этот процесс не остановить, то ближе к зиме цены придется скорректировать минимум на 10%", — считает представитель Ростуризма.

В чем причина повышения цены на топливо?

В июне президент Владимир Путин в ходе прямой линии касался темы влияния цены авиакеросина на стоимость билетов.

"Что касается авиационных перевозок в целом, они растут, на самом деле... А вот то, что растут тарифы на перевозки, авиационные билеты, здесь ничего хорошего нет, хотя правительство, конечно, предпринимает необходимые решения", — сказал он.

По словам главы государства, подобная ситуация стала следствием реализации налогового маневра — обнуления экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых.

Принятые меры для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива — ввод обратного акциза для нефтепереработки и механизм компенсации компаниями средств, которые они могли бы получить от реализации нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке — оказались недостаточны.

При этом они не коснулись авиационного бензина.