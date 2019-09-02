Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T10:58Z
https://ria.ru/20190902/1558149518.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155712/51/1557125110_0:151:3072:1879_1036x0_80_0_0_baf3a6ebcdcbcff9abd081228596d098.jpg
РИА Новости

Авиаперевозчики предупредили о возможном подорожании билетов, пишут СМИ

09:24 02.09.2019 (обновлено: 10:58 02.09.2019)
10418
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры перед посадкой в самолет
Пассажиры перед посадкой в самолет
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пассажиры перед посадкой в самолет . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. По итогам текущего года авиабилеты подорожают на девять-десять процентов по сравнению с 2018-м, пишут "Известия" со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова.
Эксперт пояснил, что авиаперевозчики получают прибыль во втором и третьем кварталах года, а в первом и четвертом их деятельность убыточна.
"Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается".
Борис Шокуров
Согласно подсчетам АЭВТ, в первом квартале авиакомпании уже потеряли 45 миллиардов рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
При этом, по оценке эксперта Института экономики транспорта ВШЭ Андрея Крамаренко, в этом году убытки перевозчиков будут меньше, чем в прошлом, поскольку 1 октября НДС для перевозок по внутренним авиалиниям, которые не проходят через Москву, снизят до нуля. Кроме того, рост стоимости авиабилетов опережает инфляцию, заявил он.
Девушка в аэропорту
31 августа, 14:15Туризм
Эксперты выяснили, в какое время предпочитают вылетать россияне
Отмечается, что компании поднимают цены на билеты, в частности, из-за подорожания авиакеросина и избыточного количества мест в действующем флоте.
Одна из мер поддержки авиакомпаний в условиях повышения цен на топливо — демпфер на керосин, вступивший в действие первого августа. Однако представители авиаперевозчиков, в том числе "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", отметили недостаточную эффективность механизма.
В пресс-службе Минфина подчеркнули, что авиаперевозчики смогут получить выплаты в рамках демпфера, если нефть подорожает до 65 долларов за баррель.
Кроме того, с 2015 года авиакомпаниям компенсируют часть расходов на приобретение керосина в размере 3024 рублей за тонну, отметили в ведомстве.
Авиабилеты и паспорта
13 августа, 06:03Туризм
Россияне стали меньше интересоваться дешевыми авиабилетами

Чего ждать?

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин ранее отмечал, что подорожание топлива пока не отразилось на ценах для пассажиров.
"Более того, большинство туроператоров пока берут эту нагрузку, связанную со скачком цен, на себя и не перекладывают ее на туристов", — отмечал он.
В то же время, Горин выразил предположение, что если динамика продолжится, в долгосрочной перспективе повышения стоимости не избежать.
"Если этот процесс не остановить, то ближе к зиме цены придется скорректировать минимум на 10%", — считает представитель Ростуризма.
Заправка топливом самолета. Архивное фото
27 июля 2018, 14:41РИА Новости
В ФАС оценили влияние роста цен на авиакеросин на стоимость билетов

В чем причина повышения цены на топливо?

В июне президент Владимир Путин в ходе прямой линии касался темы влияния цены авиакеросина на стоимость билетов.
"Что касается авиационных перевозок в целом, они растут, на самом деле... А вот то, что растут тарифы на перевозки, авиационные билеты, здесь ничего хорошего нет, хотя правительство, конечно, предпринимает необходимые решения", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
16 июля, 14:55РИА Новости
Цены на керосин не должны повышаться, заявил Путин
По словам главы государства, подобная ситуация стала следствием реализации налогового маневра — обнуления экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых.
Принятые меры для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива — ввод обратного акциза для нефтепереработки и механизм компенсации компаниями средств, которые они могли бы получить от реализации нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке — оказались недостаточны.
Заправщик топливом в международном аэропорту. Архивное фото
25 июля 2018, 12:00РИА Новости
Повышение топливных сборов пока не сказалось на стоимости турпродукта
При этом они не коснулись авиационного бензина.
"Моторное топливо включили — все бензины, дизель; авиационный керосин просто не включили. И это проблема", — заключил Путин.
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов
3 июля, 16:59РИА Новости
Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива
1672633102
Обсудить 45
ТуризмРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Очередной прорыв обещанный властью стабильность она такая
2 сентября, 09:31
Сосед Соседов
3040004
а как-же утверждение наших правителей о том,что "благосостояние россиян растет беспрецедентными темпами" ?!
2 сентября, 09:50
ЕБЕгор Болтов
2761003
Рекомендуем
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Украинского министра образования высмеяли за ошибки в тексте
РИА
Новости
Cамолет Boeing 737 авиакомпании UTair заходит на посадку в аэропорту Внуково
Российские пассажиры рассказали, почему они опаздывают на самолет
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии подал в отставку
Лента
новостей
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Владимир Жириновский
Жириновский предложил отменить двойки в школах
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин ответил на критику правительства по темпам строительства Восточного
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945
Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
Вспышка на Солнце
Ученые предупредили о магнитной буре в конце сентября
Легковые автомашины въезжают в диагностический корпус пункта государственного технического осмотра автомобилей
ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра
Рождение алмаза в ячейке высокого давления. Графит (сверху) растворяется в металлическом расплаве и опускается в более холодную зону, где находится затравка. Она растет четверо суток и превращается в кристалл массой два карата
Почему алмаз останется самым дорогим камнем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала о перезагрузке образовательного процесса в России
Автомобилист
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1"М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
17:59Зариф подтвердил проведение совместных военных учений с Россией
17:59Чешский депутат назвал памятник Коневу символом освобождения Чехословакии
17:51МИД Египта выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Каире
17:51RT представил документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов"
Лента новостейМолния