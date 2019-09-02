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РИА Новости

В Самаре начали проверку из-за смерти ребенка после падения плиты со здания

09:13 02.09.2019 (обновлено: 13:25 02.09.2019)
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© РИА Новости / В. КолетаевДворец культуры имени С.М. Кирова в Самаре
Дворец культуры имени С.М. Кирова в Самаре
© РИА Новости / В. Колетаев
Дворец культуры имени С.М. Кирова в Самаре. Архивное фото
САМАРА, 2 сен — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после гибели десятилетнего мальчика, на которого упала мраморная плита с Дворца культуры в Самаре, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
Ранее СУСК по региону сообщало, что днем 1 сентября в Кировском районе Самары с облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на десятилетнего ребенка обрушилась мраморная плита. От полученных повреждений мальчик скончался. Следователи начали проверку.
"Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства при обслуживании здания Дворца культуры. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц", — говорится в сообщении.
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