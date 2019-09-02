В Самаре начали проверку из-за смерти ребенка после падения плиты со здания

САМАРА, 2 сен — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после гибели десятилетнего мальчика, на которого упала мраморная плита с Дворца культуры в Самаре, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее СУСК по региону сообщало, что днем 1 сентября в Кировском районе Самары с облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на десятилетнего ребенка обрушилась мраморная плита. От полученных повреждений мальчик скончался. Следователи начали проверку.