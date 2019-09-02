На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца

Альпинисты поделились секретом восхождения на Эверест Подъем на Эверест – это сложно, опасно и дорого. Однако на самой вершине вас обязательно будет ждать приз. О том, какая награда досталась альпинистке Людмиле Коробешко и альпинисту-спасателю Виктору Бобоку, они рассказали в эфире радио Sputnik.