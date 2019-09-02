На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца

ПЯТИГОРСК, 2 сен - РИА Новости. Спасатели ищут на Эльбрусе альпиниста из Череповца, который не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Вечером в воскресенье поступила информация о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус начались поисково-спасательные работы. Зарегистрированный альпинист из Череповца не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время. Планируемое место поисков - на восточной стороне на высоте 5000 метров", - говорится в сообщении.
В поисках принимают участие семь человек и две единицы техники.
20 августа, 16:21Видеоблоги - Радио SputnikАльпинисты поделились секретом восхождения на Эверест Подъем на Эверест – это сложно, опасно и дорого. Однако на самой вершине вас обязательно будет ждать приз. О том, какая награда досталась альпинистке Людмиле Коробешко и альпинисту-спасателю Виктору Бобоку, они рассказали в эфире радио Sputnik.