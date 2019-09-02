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РИА Новости

На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца

08:53 02.09.2019 (обновлено: 10:23 02.09.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВид на горы в Кабардино-Балкарии
Вид на горы в Кабардино-Балкарии
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 2 сен - РИА Новости. Спасатели ищут на Эльбрусе альпиниста из Череповца, который не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Вечером в воскресенье поступила информация о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус начались поисково-спасательные работы. Зарегистрированный альпинист из Череповца не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время. Планируемое место поисков - на восточной стороне на высоте 5000 метров", - говорится в сообщении.
В поисках принимают участие семь человек и две единицы техники.
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