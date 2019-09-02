Роспотребнадзор назвал вакцинацию лучшим способом профилактики гриппа

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях, назвав вакцинацию самым эффективным способом избежать заболевания, сообщается на Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях, назвав вакцинацию самым эффективным способом избежать заболевания, сообщается на сайте ведомства.

Москвичи с 4 сентября смогут бесплатно сделать прививку против гриппа в любое удобное для них время, сообщили ранее на официальном портале мэрии столицы. Помимо городских поликлиник, будут работать еще 65 пунктов мобильной вакцинации, в том числе на станциях московского метро и Московского центрального кольца, один — на железнодорожной платформе и два — во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Кроме того прививочные пункты будут открыты в столичных парках.

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции находятся на первом месте по числу заболевающих людей, ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек. Отмечается, что особо тяжело переносят грипп дети и пожилые люди, для них очень опасны осложнения. В группу риска входят также больные хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени (цирроз), почек, больные с иммунодефицитными состояниями, а также беременные женщины, медицинский персонал и другие.

Среди осложнений гриппа — пневмония (вероятность летального исхода 40 процентов), энцефалиты, менингиты, обострение хронических заболеваний; помимо того, грипп у беременной женщины может вызвать патологии плода.

"Самым эффективным способом профилактики, по мнению ВОЗ, является вакцинация. <…> Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска. Оптимальное время для вакцинации — октябрь-ноябрь. <…> Вакцинация детей против гриппа возможна начиная с шестимесячного возраста. Для надежной защиты от гриппа вакцинацию необходимо проводить ежегодно", — говорится в сообщении.

Уточняется, что исследования последних лет доказали безопасность вакцинации против гриппа у беременных женщин.

Среди мер профилактики в ведомстве называют следующие: частое и тщательное мытье рук, избежание контактов с кашляющими людьми, здоровый образ жизни, употребление витамина С. Если в семье появились заболевшие, необходимо начать прием противовирусных препаратов, назначенных лечащим врачом. Также необходимо регулярно проветривать и увлажнять воздух в помещении, смазывать нос оксолиновой мазью два раза в день.