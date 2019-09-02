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РИА Новости

Поджог мог стать причиной пожара в челябинском музейном комплексе "Аркаим"

08:22 02.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава
Пожарные рукава
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 2 сен – РИА Новости. Причиной пожара в музее-заповеднике "Аркаим" (Брединский муниципальный район Челябинской области), который произошел ночью 31 августа, мог стать поджог, сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, 31 августа в 23.49 (21.49 мск ) поступило сообщение о загоревшейся реконструкции исторического объекта в Брединском муниципальном районе, поселок Аркаим. Пожар был ликвидирован через час с небольшим, тушили огонь 4 человека и 2 единицы техники.
"Ночью в музее-заповеднике "Аркаим" был пожар. Сгорело два жилища каменного века. С большой долей вероятности - это поджог. Следователи и пожарные работают на месте", - написал Бетехтин в своем Instagram.
"Аркаим" - музейный комплекс под открытым небом, включающий в себя как полноценные реконструкции, так и классический музей с витринами и археологическими находками. Четыре тысячи лет назад здесь было укрепленное поселение бронзового века, заповедной эта территория была объявлена в 1991 году. Входит в десятку объектов мистического туризма в России.
Сотрудник МЧС РФ
31 августа, 13:25РИА Новости
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