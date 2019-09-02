Поджог мог стать причиной пожара в челябинском музейном комплексе "Аркаим"

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, 31 августа в 23.49 (21.49 мск ) поступило сообщение о загоревшейся реконструкции исторического объекта в Брединском муниципальном районе, поселок Аркаим. Пожар был ликвидирован через час с небольшим, тушили огонь 4 человека и 2 единицы техники.

"Аркаим" - музейный комплекс под открытым небом, включающий в себя как полноценные реконструкции, так и классический музей с витринами и археологическими находками. Четыре тысячи лет назад здесь было укрепленное поселение бронзового века, заповедной эта территория была объявлена в 1991 году. Входит в десятку объектов мистического туризма в России.