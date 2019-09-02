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РИА Новости

В Норильске оштрафовали пилота, посадившего вертолет у жилого дома

08:19 02.09.2019
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CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
Вертолет Robinson. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 сен - РИА Новости. Пилот вертолета, посадивший его у жилого дома в Норильске, оштрафован на 2 тысячи рублей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее в соцсетях появились сообщения о посадке вертолета Robinson R66 компании "Логистик Транс Сервис" вблизи жилого дома на улице Первомайской в Норильске Красноярского края.
"В Норильске пилот привлечён к административной ответственности за несанкционированную посадку вертолёта на территории одного из городских районов. …Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В транспортной прокуратуре сообщили, что компании-собственнику воздушного судна внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.
Вертолет Robinson R44. Архивное фото
31 августа 2018, 17:35РИА Новости
Пилот, посадивший вертолет во дворе дома в Стерлитамаке, заплатит штраф
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Robinson R-66НорильскПроисшествия
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