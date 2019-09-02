В Норильске оштрафовали пилота, посадившего вертолет у жилого дома

КРАСНОЯРСК, 2 сен - РИА Новости. Пилот вертолета, посадивший его у жилого дома в Норильске, оштрафован на 2 тысячи рублей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее в соцсетях появились сообщения о посадке вертолета Robinson R66 компании "Логистик Транс Сервис" вблизи жилого дома на улице Первомайской в Норильске Красноярского края.
"В Норильске пилот привлечён к административной ответственности за несанкционированную посадку вертолёта на территории одного из городских районов. …Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В транспортной прокуратуре сообщили, что компании-собственнику воздушного судна внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.
31 августа 2018, 17:35РИА НовостиПилот, посадивший вертолет во дворе дома в Стерлитамаке, заплатит штраф